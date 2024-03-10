基市學校地下停車場開放月租 前、後門里長爭里民保障車格

基隆市信義國中地下停車場今起提供133個停車格，開放民眾登記抽籤辦月租，其中100格保障由出入口所在地東安里民取得。位在學校後校門的東明里長翁誠鍾認為，同樣緊臨學校，不該獨厚東安里。東安里長林睿騰則說，如果停車場出入口設在東明里，並帶來交通和噪音問題，他不會去強爭停車格。

信義國中停車場公布月租里民優惠登記暨抽籤作業辦法，今起到4月10日辦理登記手績，4月13日線上公開抽籤，全程錄影。4月17日下午6點前在停車場公告中籤者，租期從今年5月1日到明4月30日。

登記作業辦法規定每個戶籍限登記1個車號，領有駕照者均可辦理，每人、每車僅限登記申請1個車位。中籤者東安里民每月收費2500元，東明里民2800元，一般民眾中籤者或未中籤候補者每月3600元。

翁誠鍾說，東安、東明里同樣緊臨信義國中，許多東明里民也想月租車位，向他表達質疑招租辦法的公平性。例如為何要獨厚東安里民「保底」100個停車格，東明里和其他里民只有33格可抽？以及線上抽籤是否真的公平？

林睿騰表示，信義國中停車場進出車輛通行里內東信路，里民承受交通安全風險及噪音危害，保障里民定額優先月租很合理。如果停車場出入口是設在學校後側，進出行駛東明里內東光路，東安里民也沒道理要求回饋保障。