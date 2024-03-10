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基隆市今年推56項運動課程 首場健行16日暖暖登場

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府教育處號召民眾參加「運動i台灣2.0」活動和課程，圖為檔案照片。圖／基隆市政府提供
基隆市政府教育處號召民眾參加「運動i台灣2.0」活動和課程，圖為檔案照片。圖／基隆市政府提供

基隆市政府教育處今天表示，「運動i台灣2.0」今年將推出56件、近400場課程與活動，鼓勵民眾親近基隆的好山好水。今年首場大型活動「暖暖區社區全民健走」，16日在暖暖區碇安公園登場，除送紀念品，還有摸彩活動，全程免費，歡迎民眾參與。

教育處說，市府為推廣全民運動風氣，培養市民自主性的規律運動習慣，今年度向教育部體育署申請「運動i台灣2.0」計畫，各式球類運動、登山健走和水域活動，共獲體育署補助1410萬，舉辦42項活動和14項運動課程。

基市今年另將舉辦基隆城市馬拉松，10月登場，預計吸引4萬人次參與。馬拉松路線會包含基隆沿岸美景風光，鼓勵民眾運動，同時行銷基隆在地山海美景。

基隆市長謝國樑，市府規畫登山健行、水域活動或各式球類競賽和課程，打造基隆豐富多元的運動環境，也會針對各族群辦理活動，像是推廣女性運動、銀髮族樂活運動、原住民族綜合運動會、外籍移工足球賽以及身心障礙者各式運動課程，讓不同族群民眾都能參與活動，落實打造全民及多元運動風氣。

教育處代理處長楊桂杰表示，基隆市運動i台灣計畫系列活動資訊，已公布在臉書粉絲專頁，有興趣參加的民眾可以事先查詢及報名。首場大型活動暖暖區社區全民健走16日上午8點在碇安公園登場，鼓勵民眾走出戶外、活動筋骨，一同親近基隆的好山好水。

基隆市政府教育處號召民眾參加「運動i台灣2.0」活動和課程，圖為檔案照片。圖／基隆市政府提供
基隆市政府教育處號召民眾參加「運動i台灣2.0」活動和課程，圖為檔案照片。圖／基隆市政府提供
基隆市政府教育處號召民眾參加「運動i台灣2.0」活動和課程，圖為檔案照片。圖／基隆市政府提供
基隆市政府教育處號召民眾參加「運動i台灣2.0」活動和課程，圖為檔案照片。圖／基隆市政府提供
基隆市政府教育處號召民眾參加「運動i台灣2.0」活動和課程，圖為檔案照片。圖／基隆市政府提供
基隆市政府教育處號召民眾參加「運動i台灣2.0」活動和課程，圖為檔案照片。圖／基隆市政府提供
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基隆市政府教育處號召民眾參加「運動i台灣2.0」活動和課程，圖為檔案照片。圖／基隆市政府提供
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