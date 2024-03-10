基隆東岸商場爭議 拆樑行動罷免連署領銜人是長照社工

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
拆樑行動發言人林茵茵是大學生。圖／林茵茵提供
拆樑行動發言人林茵茵是大學生。圖／林茵茵提供

基隆東岸商場爭議延燒成罷免案，臉書粉絲專頁「山海公民拆樑行動」前天起展開罷免基隆市長謝國樑行動，昨天兩個實體連署站陸續有民眾前往連署。罷免活動領銜人戴璟安是中山醫學院畢業，今年28歲，目前擔任長照2.0社工；晚間行動發言人林茵茵說明，戴璟安與他們背景都是一般民眾，沒有藍綠。

罷免活動領銜人戴璟安是中山醫學院畢業，今年28歲，目前擔任長照2.0社工，他昨天沒有出面受訪。但戴璟安在臉書表示，「我們為民主發聲」，此次活動聚集來自四面八方的人，不論這次活動成功與否、支持與反對，和平理性發聲。

罷免行動發言人林茵茵是世新大學口傳系學生，她昨晚說明，戴璟安與他們背景都是一般民眾，沒有藍綠，因謝國樑對於基隆發展的不作為，及近期所呈現對市政的不了解，是發起罷免的最大原因，呼籲各界將焦點置於謝國樑的不適任。

林茵茵說，罷免行動進入第二天，有許多民眾表示已將提議書填寫完畢，但可惜的是，即便是到了開始跑罷免程序的時刻，市長依然不願就自己上任這1年3個月中所發生的爭議，正面回應各界的質疑。發起這場罷免，不單單只是為了2月1日基隆市政府忽視程序正義，帶著警方強制進入當時還未有產權的建物，並把民眾的聲音指向「機器人的攻擊」。

國民黨立委林沛祥於罷免市長行動回應表示，不管罷免藍或是綠，他個人極不認同，好好把市政做好、監督，罷免動作是升高社會的仇恨值，甚至浪費社會公帑，真的沒有必要。

基隆市政府和國民黨基隆市黨部，昨天針對罷免市長行動都回應表示，盼對方冷靜降溫，要以市政工作為先，不要惡意攻擊。

罷免 醫學院

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