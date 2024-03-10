首創農民職災健檢 池上近千人參加

台東縱谷稻米享譽全國，種出無數全國冠軍米，但農民辛苦耕作背後也付出健康代價，高雄小港醫院職業醫學科主任楊鎮誠攜手台東都蘭診所余尚儒醫師團隊，昨到池上鄉辦農民職業傷害健康檢查，創全國先例，農民說，「人的健康跟種米一樣，都需要照顧的」。

池上鄉昨開辦農民職業傷害健檢，吸引近千農民參加，65歲張姓農民說，年紀愈大，健康大不如前，若能有固定健康檢查，就能隨時注意保養身體。楊姓農民說，人的健康跟種米一樣，都需要照顧的，健康沒了，往後就活不好。

楊鎮誠指農民工作量大，使用農耕機具時身體關節和肌肉運用量也多，若使用不慎，易造成割傷、壓傷等意外，但農民往往為了工作而忽略健康，甚至忍痛一輩子。余尚儒醫師說，台灣農村醫學剛起步，農業人口高齡化，農村醫學日益重要，這次健檢活動是實踐農村醫學的起手式。

池上多力米公司創辦人梁正賢說，農村人口普遍高齡，希望政府為農民多提供健檢服務。楊鎮誠指東台灣職業醫學專科醫師不足，高雄小港醫院與衛福部台東醫院合作，本月起提供每周四1次職業醫學特別門診，農民及勞工朋友可多加利用。