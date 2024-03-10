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基隆殯儀館冰櫃不足 研議增加

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆殯儀館啟用10年，很多往生者家屬反映小靈堂空間不足，家祭室和禮廳漏水，尤其冰櫃量嚴重不足，家屬很困擾。記者游明煌／攝影
基隆殯儀館啟用10年，很多往生者家屬反映小靈堂空間不足，家祭室和禮廳漏水，尤其冰櫃量嚴重不足，家屬很困擾。記者游明煌／攝影

基隆殯儀館改建後啟用近10年，很多往生者家屬反映小靈堂空間不足，家祭室和禮廳漏水，冰櫃量嚴重不足等問題；議員也批評舊納骨塔改建為生命典藏館工程延宕2年，民眾苦等不到新塔位。市府表示，將研議增加冰櫃，生命典藏館預計2026年完工，提供3萬6380個塔位。

基隆殯儀館2014年11月20日啟用，民眾反映冷氣空調不冷、禮廳及家祭室雜亂漏水、廣場平台座椅角鐵裸露易傷人，還有夜間照明不足顯得陰森、街友聚集祭品消失等問題。

另外，市立納骨塔1984年使用迄今，塔位也不敷使用，建物老舊不堪，市府規畫原地改建新的納骨塔生命典藏館。

議員俞叄發表示，目前冰櫃嚴重不足，家屬排隊排不進去，有的要等2天以上，得多付停屍費、冰塊費用，市府要努力讓亡者最後一哩路走得安心。

民政處長張淵翔表示，冰櫃的確量能不足，會研議增加，過年時就發生塞櫃情況，主要是除了基隆人使用，臨近的新北汐止、瑞芳、金山、萬里地區民眾都會用，增加很大負擔；生命典藏館工程經費4億7498元，今年2月第一次開標無人投標流標，預計3月21日第二次開標。

市長謝國樑說，環境品質不夠會再調整經費，一定要做得更好；生命典藏館延誤，會加快進度，先前擔心有司法問題，後來已解套，不會被綁標，會積極發包、盡快施工。

基隆 納骨塔

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