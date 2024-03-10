民團連署罷免謝國樑 藍籲回歸市政

基隆東岸商場爭議延燒成罷免案，臉書粉絲專頁「山海公民拆樑行動」前天起展開罷免基隆市長謝國樑行動，昨天兩個實體連署站陸續有民眾前往連署，但未見群聚人潮，第一階段目標3500提議人。市府昨回應以市政工作為主；國民黨基隆市黨部說，公民團體不要再做無謂的政治鬥爭，應回歸市政、冷靜降溫。

「山海公民拆樑行動」在粉專表示發起罷免行動原因，指是從最初開始出現罷免意見至今，市長謝國樑不僅拒絕正面回應外界的質疑，甚至一再將市民視為機器人、抹為側翼。

昨起先設仁三路、麥金路連署站，有看到民眾陸續進入。根據公職人員選舉罷免法規定，第一階段罷免提議人數要超過3080人才能進入第二階段。一名來連署的男子說，從東岸商場事件，讓他覺得謝市長上任後很多政策不好，因此來連署。

國民黨基隆市黨部日前表明，如民進黨發動罷免市長，將反制發動罷免民進黨議長童子瑋等5名議員，因議員對市長不實攻擊。發言人黃申棟昨表示，近日謝國樑跟童子瑋曾在議會共同呼籲應該回歸市政，不應彼此攻擊，公民團體不要再做無謂的政治鬥爭。

黃申棟並指出，基隆東岸商場從頭到尾就是市府與大日公司之間促參OT契約關係，東岸商場是市府民國89年以8億多購得，不僅土地的所有權人是市府，就連這棟建物從1到4樓的建照，起造人也是寫市府，供公眾使用，屬公共建築。連民進黨議員鄭文婷在議會質詢時公開表示「在場的議員與官員沒有人質疑市府有所有權」。

罷免活動領銜人戴璟安是中山醫學院畢業，今年28歲，目前擔任長照2.0社工；在此之前，他的貼文被外界視為稍親綠，但這次不受訪。

戴璟安在臉書表示，「我們為民主發聲」，此次活動聚集來自四面八方的人，不論這次活動成功與否、支持與反對，和平理性發聲。

罷免行動發言人林茵茵是世新大學學生，她說，戴璟安與他們背景都是一般民眾，沒有藍綠，因謝國樑對於基隆發展的不作為，及近期所呈現對市政的不了解，是發起罷免的最大原因，呼籲各界將焦點置於謝國樑的不適任。

立委林沛祥則表示，不管罷免藍或是綠，他個人極不認同，好好把市政做好、監督，罷免動作是升高社會的仇恨值，甚至浪費社會公帑，真的沒有必要。