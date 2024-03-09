花蓮富里庄役場震損有安全疑慮 地方憂百年建物不保

花蓮富里鄉中山路的「富里庄役場」為舊鄉公所，建於日據時期，已有近百年歷史，前年918地震發生後，建物梁柱錯位，鄉公所憂心安全問題，近日邀地方會勘，部分鄉民擔憂老建物恐怕面臨拆除命運，鄉長江東成說，將邀文化局、結構技師二度會勘，評估是否結構有安全疑慮，以及是否有文資價值需要保留，再討論後續處理方式。

富里庄役場建於1926年，建物特徵為歐式水泥尖頂，是東台灣少見的日據時期庄役場建築，戰後改為富里鄉公所，1959年新建的鄉公所辦公室在舊址旁完工啟用，舊的辦公廳舍由電信局進駐，又因電信局業務縮減撤離，再提供社區巡守隊駐點，但因地震後有結構安全疑慮，社區巡守隊目前已移至他處。

鄉長江東成說，富里庄役場在前年0918地震後，建物受損嚴重，牆面有裂縫，梁柱也出現錯位的情況，日前鄉公所邀集民代、文史工作者等地方人士現勘，發現有一面牆似快傾倒。

江東成表示，將辦理二度會勘，函文給花蓮縣政府文化局，並邀請結構技師一同評估。由於目前富里庄役場並不具有文化資產身分，要先確認是否具有文資價值，有沒有保留的必要，也要確定結構是否安全，這兩點都完成評估，才能確定如何處理。