快訊

作家小彤黃疸住院變罹癌！證實長2.3公分惡性腫瘤

黑煙竄天際…雲林台78線火燒車！父母兩孩共4人燒燙傷送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮富里庄役場震損有安全疑慮 地方憂百年建物不保

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮「富里庄役所」有近百年歷史，是東台灣少見的日據時期庄役場建物。圖／聯合報系資料照片
花蓮「富里庄役所」有近百年歷史，是東台灣少見的日據時期庄役場建物。圖／聯合報系資料照片

花蓮富里鄉中山路的「富里庄役場」為舊鄉公所，建於日據時期，已有近百年歷史，前年918地震發生後，建物梁柱錯位，鄉公所憂心安全問題，近日邀地方會勘，部分鄉民擔憂老建物恐怕面臨拆除命運，鄉長江東成說，將邀文化局、結構技師二度會勘，評估是否結構有安全疑慮，以及是否有文資價值需要保留，再討論後續處理方式。

富里庄役場建於1926年，建物特徵為歐式水泥尖頂，是東台灣少見的日據時期庄役場建築，戰後改為富里鄉公所，1959年新建的鄉公所辦公室在舊址旁完工啟用，舊的辦公廳舍由電信局進駐，又因電信局業務縮減撤離，再提供社區巡守隊駐點，但因地震後有結構安全疑慮，社區巡守隊目前已移至他處。

鄉長江東成說，富里庄役場在前年0918地震後，建物受損嚴重，牆面有裂縫，梁柱也出現錯位的情況，日前鄉公所邀集民代、文史工作者等地方人士現勘，發現有一面牆似快傾倒。

江東成表示，將辦理二度會勘，函文給花蓮縣政府文化局，並邀請結構技師一同評估。由於目前富里庄役場並不具有文化資產身分，要先確認是否具有文資價值，有沒有保留的必要，也要確定結構是否安全，這兩點都完成評估，才能確定如何處理。

依據文資法第15條規定，公有建造物及附屬設施群自建造物興建完竣逾50年者，或公有土地上所定著之建造物及附屬設施群自建造物興建完竣逾50年者，所有或管理機關（構）於處分前，應先由主管機關進行文化資產價值評估。文化局文化資產科長黃用斌說，若收到鄉公所函文，會請專業的文資委員，擇期辦理現勘。

花蓮「富里庄役所」有近百年歷史，因安全疑慮，鄉公所近日辦會勘，邀請地方人士討論。圖／富里鄉公所提供
花蓮「富里庄役所」有近百年歷史，因安全疑慮，鄉公所近日辦會勘，邀請地方人士討論。圖／富里鄉公所提供

地震 文化局 文化資產 花蓮

延伸閱讀

花蓮清明返鄉專車13日中午開訂 全票200元實名制搭乘

影／吸毒拒檢連撞2車釀4人傷 花蓮男「棄車赤腳逃逸」車上留安毒

東超籃賽／李愷諺反應球場安全疑慮 林書豪相挺

花蓮出現首例麻疹病例！29歲女曾赴「這些地方」 衛生局籲民眾注意

相關新聞

花蓮富里庄役場震損有安全疑慮 地方憂百年建物不保

花蓮富里鄉中山路的「富里庄役場」為舊鄉公所，建於日據時期，已有近百年歷史，前年918地震發生後，建物梁柱錯位，鄉公所憂心...

顧好農民健康、種出冠軍米 台東首辦全國農民職災健檢

台東縱谷稻米享譽全國，不少農民種出無數全國冠軍米，但在農民辛苦耕作背後，卻也付出了健康傷害，高雄小港醫院職業醫學科主任楊...

反偵測也沒用…台東雷射測速 逮逾百車

台東縣有30處設置測速照相桿及2處區間測速路段，但不少駕駛人安裝車用測速器規避執法，警方為制止這股歪風，已配發23套手持...

基隆台鐵大誤點 上學上班民眾苦等

台鐵基隆火車站昨一早號誌異常導致車次大亂，搭火車到雙北的通勤族行程大亂，很多人在月台等不到車，焦急詢問「什麼時候才開車？...

花蓮台鐵清明專車 13日中午開訂

清明連假將於4月4日至7日展開，民眾往返東部掃墓總是一票難求，花蓮縣府推出返鄉專車，4月3日晚間從台北火車站到花蓮火車站...

救災機器人、無人機 宜蘭將購各4組

宜蘭縣消防局今年獲內政部消防署補助3000萬元，添購4台救災機器人與4部無人機，可深入火場、偵測氣體與大範圍搜索，加強科...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。