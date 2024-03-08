38婦女節 台東外籍修女直呼「sweet today」

今天3月8日「國際婦女節」台東關山小鎮推出限定的「味蕾饗宴」活動， 救國團關山鎮團委會號召在地人氣店家以其代表性美食，針對女性大方分享。包括醫院、衛生所、幼兒園等女性從業人員收到美食都相當驚喜，連外籍修女開心直呼「sweet today」。

「台灣的女性很幸福！sweet today」關山聖十字架療養院修女說，很多國家的女性，因為信仰習俗、戰爭動亂等因素，都沒有過38婦女節，在台灣女性可以是幸福的。另有幼兒園老師開心說「今天女人我最大，回家老公要疼我作飯菜帶小孩」。

救國團關山鎮團委會選在今天結合小鎮人氣店家「痴愛玉」和「耕心園」，推出限定的「味蕾饗宴」活動，提供深層海水紅茶愛玉凍和廣式腸粉等美食，分享給鎮上各領域職場的女性從業人員，要給女性朋友在38婦女節吃到甜甜的幸福感。

團委會會長周福安表示，許多女性除了從事職場工作外還得面對家庭生活各項張羅相當辛苦，所以聯繫熱心店家後並獲大方贊助，願意在「店休日」特別開爐犒賞辛苦的女性朋友。「痴愛玉」老闆吳珮甄指出，同樣身為女人深知即使政府極力推動兩性平權，別無歧視觀念但仍非一朝一夕能夠立即改變。

「耕心園」 負責人台灣女婿賴陽喜說，原本每週五飾店休時間，但為了女性朋友的日子和好友周福安的號召，今天破例開爐，提供美味的「廣式腸粉」作為午餐。

救國團台東縣團委會總幹事崔自傑在周福安、吳珮甄等人陪同下前往關山慈濟醫院、關山衛生所、海端衛生所、聖十字架療養院、關山鎮立幼兒園、鴻德幼兒園等地送上紅茶愛玉凍和廣式腸粉，療養院外籍修女在品嚐中式美食後讚不絕口。