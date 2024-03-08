解決半夜兒童狀況 基隆首創親子照護LINE線上諮詢平台

很多家長有這樣的經驗，到了晚上或半夜，小朋友突然有一些狀況，診所已休息，不知要不要送急診，基隆市長謝國樑今天宣布成立「親子照護LINE線上諮詢平台」，24小時提供即時諮詢，鎖定深夜時段由專業醫療人員解決家長不知所措的困擾。

謝國樑與衛生局長張賢政及專業團隊今出席啟動記者會，實際使用過照護諮詢平台的兒童家長也現身說法，家長對平台的方便性及回應的即時性都認為很實用。

謝國樑說，很多家庭有這樣的經驗，晚上或半夜小朋友突然有一些狀況，但又不是太嚴重，診所又休息了，不知所措，他做為家長很能體會，也經歷了無數這樣的夜晚，家長很想問一些有經驗的人提供一些建議。平台由具有處理兒童相關疾病專業醫師及護理人員提供便捷、即時的醫療諮詢服務，主要鎖定12歲以下兒童，在診所關門的時段，主要服務時段為晚上8時到隔天上午8時。

張賢政表示，諮詢平台提供兒童日常照顧常見問題諮詢及處理，還有衛教專區，可提供即時性衛教內容，也可透過平台查詢相關兒童就醫資訊，目前已陸續有家長登入平台使用，未來將持續優化平台系統。