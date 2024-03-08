花東快 重啟可行性評估

公路局重啟花東快速公路可行性評估，台東段47公里將設6處交流道，花蓮南下池上後利用卑南溪堤岸空間，與既有防汛道路共線通過關山親水公園，跨越鹿野溪後行走鄉道在山谷間爬升。關山建議快速道路與規畫中的戰備跑道合一，鹿野鄉親則擔憂永樂路段22間房舍將拆遷；南區養護工程分局指將彙整地方意見函報公路局，納入可行性評估。

公路局南區養護工程分局指出，花東快速道路全長174公里，花蓮127公里、台東47公里，沿途設17處交流道，台東路段設池上等6個交流道。其中池上路線迴避大坡池及池上都市計畫區，設池上交流道，跨越卑南溪進入關山鎮，之後沿卑南溪岸設關山交流道，利用堤岸空間與既有防汛道路共線跨越鹿寮溪，再從東38鄉道沿東37鄉道山谷間爬升。

「不能只有台東沒有高速道路。」關山鎮長彭成豐說，花東快有利醫療、觀光及農產運輸，希望這次不只有評估，而是要成案興建。目前中央有意在台9線規畫戰備跑道，既然花東快沿防汛道路規畫路廊，乾脆整合戰備跑道，2條路不必重疊。

鹿野鄉長李維順說，永樂路不夠寬，有22戶民宅受影響，鄉親建議改走永安至永康路段小外環，這樣不用擔心出家門就是快速道路，不過也有人認為，此設計能帶動地方繁榮，意見尚待整合。池上路段交流道選在舊池上機廠預定地。池上鄉長林建宏樂見規畫單位重視生態保育，認為道路規畫應以人民生命安全為第一考量，別像台9線武陵拓寬路段留下爭議。