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影／7月啟用！基隆城際轉運站整合鐵公路客運 攸關10萬通勤族

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆城際轉運站整合鐵公路客運無縫轉乘，攸關基隆10通勤族，市府今宣布站體7月啟用。記者游明煌／攝影
基隆城際轉運站整合鐵公路客運無縫轉乘，攸關基隆10通勤族，市府今宣布站體7月啟用。記者游明煌／攝影

斥資7.35億元全新打造的基隆城際轉運站，整合台鐵、國道客運、公路客運及市區公車站區與動線，但去年12月驗收合格後卻遲未啟用。議會市政考察今天前往現場實勘，議員認為攸關10通勤民眾權益應早日啟用。市府宣布站體轉運設施7月啟用，商業設施12月營運。

基隆市政府利用基隆火車站地面層新建「基隆城際轉運站」，整合台鐵、國道客運、公路客運及市區公車站區與動線，也串連國門廣場、火車站北口廣場、西二三旅運設施。配合車站周邊整體人車交通動線及公共運輸改善，已委由廠商營運管理。

交通處說，建築主體為3層樓建築物，配置國道客運停靠月台等設施，有旅客服務中心附屬設施、戶外花園、候車頂棚等串連整建後的舊火車站大樓。可容納17條國道客運路線，中山一路側公車候車亭可供32條公路及市區客運停靠，提供以前分散各處的台鐵、市區公車及國道客運無縫轉乘服務。

交通處長王圳宏說，今年1月建築點交，2到6月進行內部整備及壓力測式，分兩階段開放，國道客運及市區公車轉運設施7月啟用，商業設施12月開始。

議長童子瑋說，城際轉運站是基隆市民引頸期盼，不分黨派都關切何時能啟用，基隆有10通勤民眾每天辛苦搭不同運具，可整合無縫轉乘非常重要，台北市的轉運站有很成功的經驗，議員和民眾都希望基隆能盡速啟用，但設施安全的規範一定要做好，尤其招商後有用火、用電的問題，安全無虞後7月完早日開放。

議員陳宜說，基隆有10萬通勤族每天都雙北，盼早日啟用，但走一遍發現動線有的不太順應再改善。議員呂美玲表示，室內空間、樓梯等動線有點高低差的斜度，讓人走起來有點不平衡感，應再調整，民眾的安全是最重要的。議員鄭文婷指出，進度應可更快一點，盼7月如期如質完工。

1到3樓的商業空間共近800坪，目前招商，有餐廳、服飾、飲料店、連鎖超商等洽談中。2、3樓空間可看到郵輪進出，視野極佳。

基隆城際轉運站整合鐵公路客運無縫轉乘，攸關基隆10通勤族，市府今宣布站體7月啟用。記者游明煌／攝影
基隆城際轉運站整合鐵公路客運無縫轉乘，攸關基隆10通勤族，市府今宣布站體7月啟用。記者游明煌／攝影
基隆城際轉運站整合鐵公路客運無縫轉乘，攸關基隆10通勤族，市府今宣布站體7月啟用。記者游明煌／攝影
基隆城際轉運站整合鐵公路客運無縫轉乘，攸關基隆10通勤族，市府今宣布站體7月啟用。記者游明煌／攝影
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基隆城際轉運站整合鐵公路客運無縫轉乘，攸關基隆10通勤族，市府今宣布站體7月啟用。記者游明煌／攝影
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國道客運 基隆 火車站

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