基隆市長、議長罷免大戰 藍綠籲基層冷靜

基隆東岸廣場爭議燒不停，昨演變成市長、議長罷免大戰；由於網路有人發動連署罷免基隆市長謝國樑，國民黨基隆市黨部認為是民進黨及側翼暗助，決定組織反制行動小組，發動連署罷免民進黨籍議長童子瑋等5名議員。綠營指控謝國樑動用家族企業幫助連署，謝表示不知情。藍綠都呼籲雙方基層冷靜，不要「火上添油」。

民進黨市議會黨團昨出示錄音檔指控謝國樑動員二信家族企業連署罷免行動，總召陳宜說，對方要求每名員工找4人連署罷免童子瑋等議員，企圖轉移東岸商場爭議，刻意塑造成藍綠政治惡鬥，藐視立法權監督制衡，簡直膽大妄為，無法無天。

謝國樑澄清表示「對此事完全不知情」，他不贊成任何型式的罷免，希望兩黨以和為貴，回歸政策面，而非任意推動罷免。過去兩天，他與童子瑋一直在安撫彼此基層情緒，呼籲提出罷免連署團體應冷靜、立即停止。

國民黨基隆市黨部主委吳國勝說，因民進黨及其側翼網站在網路發動罷免市長謝國樑，市黨部組反制罷免市長的行動小組，由他擔任召集人發動議員罷免連署，鎖定童子瑋、張之豪、鄭文婷、陳宜、張顥瀚等5議員。

「你要罷免我們的市長，我就罷免你們的議員」，吳國勝說，如果民進黨不推動罷免市長，他們也不會繼續推罷免議員。

童子瑋則說，民進黨任何黨公職目前為止都沒參與罷免市長活動或連署。議員公布的錄音檔可能是市長家族事業的員工，他相信市長應有他的高度和格局，這樣沒社會正當性的動作，可能是地方選舉一些因素發動。