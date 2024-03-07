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謝國樑兌現承諾 基隆擬設兒少處 打造一條龍服務

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆市政府擬設兒少處，市長謝國樑（右）說，將打造兒少一條龍服務。記者游明煌／攝影
基隆市政府擬設兒少處，市長謝國樑（右）說，將打造兒少一條龍服務。記者游明煌／攝影

基隆市長謝國樑為兌現選前照顧兒少承諾，將成立「兒童及少年事務處」，市政府昨在議會報告將組織改造，基隆市政府組織自治條例將修訂將送議會審議。謝國樑說，希望對兒少「一條龍」照顧，文化局則與觀銷處成立「文化觀光局」，加強觀光推動。

謝國樑說，基隆相對其他縣市而言，孩子的生養環境比較艱困，比如托育比較不足，也較無適當空間遊玩，受限常下雨潮濕，加上少子化，目前每年新生兒只有1300多人。成立兒少處後，從0到18歲兒少的政策研擬、規畫落實關懷、照顧工作，也透過文化及觀銷的整合，一起打造觀光、兒少一條龍推動。

謝國樑表示，會等議會通過後再著手登徵人啟事，找到適合的處長和幹部人選。他開出條件，要有專業、經驗及愛心與同理心。

國民黨議員連恩典說，支持兒少處成立，近來霸凌案頻傳，單親、隔代教養問題愈來愈多，必須有專責單位規畫政策。議員鄭愷玲說，可專責處理兒少福利、兒少家庭社區支持服務等很好。

民進黨議員鄭文婷則提醒，功能及分工要分清楚。無黨議員陳冠羽認為，兒少處想要解決什麼問題才是最重要的，組織改造要的是願景和對話，並把人力補足，會不會影響長照人力要考慮。

兒童及少年事務處將設4科22人，有福利服務科、兒少暨家庭支持科、場館設施科、綜合企劃科。

謝國樑 議員

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