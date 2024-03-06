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花蓮之光 黃湘涵師生翻糖作品德國賽受肯定囊括10金

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮翻糖蛋糕老師黃湘涵帶領學生在德國線上賽事大放異彩，獲得19面獎牌，今天拜會花蓮市長魏嘉彥，魏嘉彥大讚是花蓮之光。記者王燕華／攝影
花蓮翻糖蛋糕老師黃湘涵帶領學生在德國線上賽事大放異彩，獲得19面獎牌，今天拜會花蓮市長魏嘉彥，魏嘉彥大讚是花蓮之光。記者王燕華／攝影

德國國際觀光烹飪大賽（GTCIC）日前揭曉得獎名單，來自花蓮的黃湘涵師生以多件精緻的翻糖蛋糕、星空棒棒糖作品，透過線上評審贏得青睞，囊括10金在內的19面獎牌，其中還在就讀幼稚園的5歲牛采緹首度參賽就摘金，花蓮市長魏嘉彥今天頒發禮券慰勉師生為花蓮爭光。

黃湘涵在花蓮開設工作室，推廣翻糖蛋糕技藝，學生以國小、國中為主，近年來征戰多項國際大賽，都有不錯成績。

去年紐西蘭賽事結束後，黃湘涵帶領8名5歲到13歲的學生備戰GTCIC，為兼顧學生課業，都是利用假日、暑假練習，賽前更是密集訓練，她除了製作自己的作品，還要兼顧指導學生，每天睡不到2個小時。

8名參賽學生牛采緹、慈濟中學7年級涂明慧、王品涵、王語菲，慈濟小學2年級王昱晴、4年級林承叡，以及明義國小5年級牛駿彬及3年級王葰穎，除了年紀最小的牛采緹，其他7人都參加翻糖蛋糕、星空棒棒糖2個項目，作品主題都由自己發想、創作，有可愛的兔子、恐龍、海洋生物，也有瑪莎與熊、瑪利歐等卡通人物，作品色彩繽紛，手工精細。

年紀最小的牛采緹以美人魚尾造型獲得星空棒棒糖金牌，其他7人各獲2面獎牌，黃湘涵則是在糖霜餅乾、韓式擠花蛋糕展示、觀光伴手禮3項摘金，菓子項目得到銀牌，師生共斬獲10金、5銀、4銅，大放異彩。

勇奪雙金的涂明慧很喜歡烘焙，利用暑假學習翻糖技藝，她笑說，老師要求很嚴格，若沒作好就會捏掉重來，讓她感到「很厭世」，獲得評審肯定覺得辛苦都值得。

黃湘涵師生5月將韓國首爾參加「2024國際美食大賽」，今天下午拜會市公所，並由學生輪流介紹自己作品。市民代表田珍綺看到精致作品驚呼連連，直說實在太可愛了，市長魏嘉彥頒發禮券、獎狀，大讚是花蓮之光，約定要請師生吃燒烤慶功，也預祝韓國賽持續翻出精彩，為花蓮爭取榮耀。

黃湘涵學生中年紀最小的牛采緹（右）才5歲，就以美人魚魚尾造型的星空棒棒糖作品，獲得國際賽金牌。記者王燕華／攝影
黃湘涵學生中年紀最小的牛采緹（右）才5歲，就以美人魚魚尾造型的星空棒棒糖作品，獲得國際賽金牌。記者王燕華／攝影

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