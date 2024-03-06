法國鬥牛犬風潮已過…宜蘭最後一間繁殖場致17死 廢止證照

宜蘭縣壯圍鄉某間法國鬥牛犬繁殖場由於經營不善，經營者跑路導致場內67隻法鬥因互咬、衰弱等原因，陸續死亡17隻，宜縣動植物防疫所廢止該繁殖場營業許可，並處以3萬元罰鍰，剩下的50隻則開放認養，截至昨日剩下9隻尚在等待新主人。

動物防疫所指出，2月2日接獲民眾通報，壯圍某繁殖場不斷傳出犬隻吠叫聲，經查是業者欠債跑路，繁殖場內4公63母共67隻法鬥，人員到場清點時，已經有5隻母犬死亡，後續收容時，又有12隻母犬因互咬、過於衰弱陸續死亡，最後僅剩4公46母共50隻法鬥存活。

防疫所2月29日完成存活的50隻法鬥絕育工作，協請中華民國流浪動物花園協會與飛翔蜜境台灣莉丰慧民V關懷動物協會收容25隻，觀察健康狀況良好，3月4日於全國動物收容系統開放認養，截至5日已經有41隻找到新主人。

防疫所人員表示，法鬥溫馴可愛，前幾年蔚為風潮，宜蘭也有數間繁殖場，近年由於飼養不易、流行變換等因素，風潮不再，縣內的純法鬥繁殖場也僅剩壯圍這間，還因為經營不善跑路，這次縣府永久廢除經營許可後，宜蘭已經沒有純法鬥的繁殖場。

防疫所人員說，法鬥屬於短吻犬，呼吸道較短，易發生短鼻吻症候群等呼吸道疾病，此外也容易患上皮膚病，這兩種病症讓飼主飼養法鬥時需花費更大心力，呼籲民眾飼養前衡量經濟與時間等狀況，勿棄養造成更大問題。