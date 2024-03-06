最美星空音樂會場次出爐 首次移至卑南鄉達魯瑪克

台東今年最美星空音樂會計有6場次，首次移至卑南鄉達魯瑪克文化廣場，台東縣政府交通及觀光發展處提醒「追星族」可以提早安排行程。

台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正今天告訴中央社記者，為了讓「追星族」提早安排行程，交觀處也提早公布今年最美星空音樂會的場次。

時間和地點，6月29日關山鎮關山環鎮自行車道紅石溪畔、7月13日大武鄉9420濱海公園（尚武濱海公園）、7月28日東河鄉金樽陸連島沙灘、8月3日卑南鄉達魯瑪克文化廣場、8月24日蘭嶼鄉椰油國小、8月31日綠島鄉。今年因卑南鄉的熱氣球嘉年華光雕音樂會取消，因此特別安排了達魯瑪克最美星空音樂會。

卜敏正表示，「台東最美星空系列活動」屢獲國際獎，繼2022年獲得英國倫敦設計大獎銀獎後，受主辦單位BETTER FUTURE主動提名，再奪「2023年亞洲設計大獎」銀獎、「GOV設計大獎銀獎」及「WILD全球設計獎」等3項國際獎項。以及第9屆台灣活動卓越獎公共服務類金質獎、2023年交通部觀光署觀光亮點獎「十大活動體驗獎」及「最佳國際推薦獎」等國內獎。