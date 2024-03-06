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基隆議長被連署罷免 童子瑋：罷免不應淪為報復性工具

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市議長童子瑋說，罷免不應淪為報復性的工具。記者游明煌／攝影
基隆市議長童子瑋說，罷免不應淪為報復性的工具。記者游明煌／攝影

因網路有發動罷免基隆市長謝國樑連署，國民黨基隆市黨部認為是民進黨及其側翼發動反制，組織一個反制罷免市長的行動小組，也發動議員罷免議長童子瑋等5名議員。童子瑋說，罷免不應淪為報復性的工具，「民進黨任何黨公職，目前為止，都沒有參與罷免市長活動或是連署。」

童子瑋說，今天早上民進黨議員公布的錄音檔可能是市長家族事業的員工，他相信人性本善，他相信市長應有他的高度和格局，這樣沒有社會正當性的動作，有可能是地方選舉的一些因素發動。

「民進黨任何黨公職，目前為止，都沒有參與罷免市長活動或是連署。」童子瑋指出，罷免不應淪為報復性的工具，他還是相信人性本善，大家為了基隆的好會互相體諒，如果因為充滿惡意的政治目的，讓基隆市的紛亂火上澆油，那真的是台灣政治史上最惡質的政治操作之一，也無助於基隆市的形象與市民的信任感。

童子瑋說，如果動員罷免的資訊屬實，真的很遺憾，罷免無法一次解決複雜的公共爭議，理性討論市政議題而不是利用因人設事來提出「罷免」。

童子瑋認為，罷免是憲法賦予人民的權益，也是民主救濟機制最後的手段，非不得已才會使用。罷免也必須建立在正當性與事實之上。如果自己真的有所過錯，我願意誠懇聆聽，努力改進。

童子瑋說，個人從政至今，是因為鄉親的託付與信任才有今天的職位。上任以來每一天，都不忘提醒自己，為何站出來為鄉親、為家鄉打拚的理想。時刻告訴自己「不忘初衷」。

基隆市議長童子瑋說，罷免不應淪為報復性的工具。記者游明煌／攝影
基隆市議長童子瑋說，罷免不應淪為報復性的工具。記者游明煌／攝影

童子瑋 罷免

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