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東岸招商誰圖利廠商？謝國樑、林右昌陣營互指對方違法

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基市府律師顧問潘艾嘉（右一）今天說，身為市政府顧問團隊一員，會確保市府的作為全部合法。記者邱瑞杰／攝影
基市府律師顧問潘艾嘉（右一）今天說，身為市政府顧問團隊一員，會確保市府的作為全部合法。記者邱瑞杰／攝影

基市府交通處長王圳宏今天說，東岸立體停車場招商相關文案已送政風處審視。市府委任律師葉慶元認為，現任市長謝國樑任內招商沒問題，但前市長林右昌任內招標，大日得標當月就轉包NET，財政部促參司說OT案不能變動為ROT案，林仍允許，讓市府短收20多億元權利金，涉嫌圖利，也違反招標公正性。

林右昌前年底兩任基隆市長屆滿，去年初入閣擔任內政部長。林在市府主政時的發言人游本明表示，謝國樑違法圖利微風事實很明確，最該移送的就是謝國樑賤價委商微風這個案子，請檢調務必好好調查。林市府向來坦坦蕩蕩，真金不怕火煉，對謝市府一再移花接木，刻意扭曲事實，目的就是要轉移焦點，掩飾謝國樑執政無能。

市議會4日召開臨時會，連兩天討論東岸招商案，並在昨天決議請市府政風處查明始末，若涉及不法，逕送檢調單位調查

王圳宏說，議員及市民都非常關心東岸招商案，不管是2016年的OT（營運、移轉）合約，以及這次ROT（增改建、營運、移轉）招商，交通處都會全力配合市府政風處調查工作，相關文案今天都已移送政風處審視。

政風處副處長張榮豪表示，東岸停車場歷次促參案相關爭議，政風處本於職責，會秉公以客觀、公正、超然的立場調查釐清，若有不法，將移送、函送偵辦。政風處會盡力調查，在正式調查結果出爐前，不宜輕率發言。

市府委任律師葉慶元和潘艾嘉，協助就法律面、程序面審視標案。葉慶元說，檢視相關文件後，他認為謝市府招商沒有問題，反觀林市府招商案有比較大的問題。

葉慶元指出，2016年OT案招商是地下2層樓的停車場招標案件，為了維持公開招標的公正性，原則上招標範圍是不能變更的。但是大日得標之後，當月就把標案轉給了NET，NET又很快的在上面增建，讓原本2層樓的停車場變成4層樓的商場。

葉慶元說，投標2層樓的停車場跟4層樓的商場，投資計畫跟收益權利金不會相同。林右昌任內親自主持會議，允許NET做這樣的變動，甚至在促參司說ROT跟OT不同，不可以這樣變動，還允許NET做這樣的作為。

葉慶元指出，因為招商相關契約機制，沒有因為OT變成ROT而調整，評估市府這些年大概短收了20幾億元營運權利金，這個部分才是真正有涉及違法，甚至圖利的地方，也違反了採購招標的公正性。

潘艾嘉說，身為市政府顧問團隊一員，針對市府未來的所有作為，會確保市府的作為全部合法，以維護基隆地區人民的所有的生命、身體、財產的權益。

基市府律師顧問葉慶元（中）今天說，檢視招商文件後，他認為基隆前市長林右昌任內招標，有圖利廠商嫌疑。記者邱瑞杰／攝影
基市府律師顧問葉慶元（中）今天說，檢視招商文件後，他認為基隆前市長林右昌任內招標，有圖利廠商嫌疑。記者邱瑞杰／攝影
基市府交通處長王圳宏（左二）今天說，東岸立體停車場招商相關文案已送政風處審視調查。記者邱瑞杰／攝影
基市府交通處長王圳宏（左二）今天說，東岸立體停車場招商相關文案已送政風處審視調查。記者邱瑞杰／攝影

NET 停車場 謝國樑

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