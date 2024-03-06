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台東「看得到停不到」的停車格 民眾怨：畫好玩的嗎？
台東監獄外牆岩灣道路50巷新畫設汽車停車格，便於民眾洽公會客停車，但啟用至今卻無人敢停，原來牆上告示「警戒區嚴禁停車」，引來民怨直呼「停車位是畫好玩的嗎？」獄方表示，告示未同步更新，造成民眾誤會了。
台東監獄總務科表示，岩灣路50巷畫設的汽車停車格民眾均可停車，不受任何限制，圍牆上的「警戒區嚴禁停車」告示牌為舊設施，於停車格畫設後未能同步更新，才會造成民眾誤解，會盡速移除。
配合縣府2022年岩灣道路整建，獄方同意縣府於近行政大樓區畫設12個汽車停車格，提供洽公及會客民眾停車，但道路完工啟用後，民眾卻不敢停車，原來圍牆上的告示牌，讓欲停車民眾打消念頭開車走人，引起民怨。
「看到警戒區嚴禁停車這幾個字，誰敢停啊！」邱姓市民說，難怪一整排停車格都沒車子，不知道這停車格是畫好玩的嗎？另有市民表示，他就看過好幾輛車想要停車，過沒多久又原車開走，才知道是警戒區不能停車，過去也沒有車停那邊。
獄方強調，目前只有岩灣路50巷下半段有畫設汽車停車格可以停車，上半段及監獄周遭道路則因是畫設紅線戒護管制區，禁止任何車輛停車。若民眾洽公及會客，也可停放至行政大樓區外規畫的公有停車場，若違停戒護區道路，警方會取締。
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