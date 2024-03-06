花蓮太平洋浪花馬拉松9日登場 台11線分段管制

花蓮太平洋浪花半程馬拉松賽道，位於全台最美的台11線海岸公路，跑步時可一次滿足聽浪、觀浪及踏浪3種享受，賽事將在本月9日開跑，屆時台11線9公里至19公里將配合活動時間採分段管制，提醒用路人可先規畫行程，避開交管。

太平洋浪花馬拉松9日上午4時30分至11時在台11線登場，賽事分別為6公里快樂浪花組、12公里逍遙浪組、21公里黃金浪花半程組，每組折返點都是沿線美麗的打卡景點，快樂浪花組是鹽寮村民聽浪秘境，逍遙浪組為絕美觀浪觀景台，黃金浪花組則是鹽寮漁港，途中包含1公里的沙灘路段，讓跑者踏浪。

今年賽事將近7千名選手參賽，其中包括來自12國、200多名國際跑者共襄盛舉，今年賽事主題以「永續是花蓮的日常」呼應綠色賽事，包括活動手冊、完賽證書採用電子化方式，獎盃更採用回收玻璃製作。

公路局東區養護工程分局因應馬拉松賽事，活動期間將在台11線9公里至19公里採分段管制，東海岸管理處遊客中心9公里至和南寺12公里處，北上車道封閉，南下車道調撥雙向通行；和南寺12公里處至跳浪隧道北端19公里處，北上車道封閉，南下車道供單線雙向通行。

請參賽者遵守活動規範、注意交通安全及愛護沿線環境，請用路人配合並聽取交管人員指揮；責成主辦單位在活動期間，加派人員沿線引導民眾於活動範圍內通行。

考量到停車不便及避免交通阻塞，花蓮縣體育會建議選手共乘或搭乘接駁巴士，去程首班凌晨4時20分，末班車為5時30分，地點分別在花蓮車站及石來運轉廣場，選手持號碼布即可搭乘，坐滿即發車。

另外，台11線花蓮大橋橋梁重建工程，東工局確保活動期間沿線交通順暢及安全，提醒用路人行駛改道路段應遵守速限及小心慢行。