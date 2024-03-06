快訊

台北大巨蛋風光 侯友宜鬆口：新北考慮蓋巨蛋、規畫容納4到5萬人

大膽約「市府門口交易」露餡！社會局女科員涉販毒 北市府說話了

泰王罷黜次子為奪儲離婚！美籍妻大包小包搬離紐約愛巢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮太平洋浪花馬拉松9日登場 台11線分段管制

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮太平洋浪花半程馬拉松9日開跑，屆時台11線9公里至19公里將配合活動時間採分段管制。圖為去年賽事盛況。圖／花蓮縣體育會提供
花蓮太平洋浪花半程馬拉松9日開跑，屆時台11線9公里至19公里將配合活動時間採分段管制。圖為去年賽事盛況。圖／花蓮縣體育會提供

花蓮太平洋浪花半程馬拉松賽道，位於全台最美的台11線海岸公路，跑步時可一次滿足聽浪、觀浪及踏浪3種享受，賽事將在本月9日開跑，屆時台11線9公里至19公里將配合活動時間採分段管制，提醒用路人可先規畫行程，避開交管。

太平洋浪花馬拉松9日上午4時30分至11時在台11線登場，賽事分別為6公里快樂浪花組、12公里逍遙浪組、21公里黃金浪花半程組，每組折返點都是沿線美麗的打卡景點，快樂浪花組是鹽寮村民聽浪秘境，逍遙浪組為絕美觀浪觀景台，黃金浪花組則是鹽寮漁港，途中包含1公里的沙灘路段，讓跑者踏浪。

今年賽事將近7千名選手參賽，其中包括來自12國、200多名國際跑者共襄盛舉，今年賽事主題以「永續是花蓮的日常」呼應綠色賽事，包括活動手冊、完賽證書採用電子化方式，獎盃更採用回收玻璃製作。

公路局東區養護工程分局因應馬拉松賽事，活動期間將在台11線9公里至19公里採分段管制，東海岸管理處遊客中心9公里至和南寺12公里處，北上車道封閉，南下車道調撥雙向通行；和南寺12公里處至跳浪隧道北端19公里處，北上車道封閉，南下車道供單線雙向通行。

請參賽者遵守活動規範、注意交通安全及愛護沿線環境，請用路人配合並聽取交管人員指揮；責成主辦單位在活動期間，加派人員沿線引導民眾於活動範圍內通行。

考量到停車不便及避免交通阻塞，花蓮縣體育會建議選手共乘或搭乘接駁巴士，去程首班凌晨4時20分，末班車為5時30分，地點分別在花蓮車站及石來運轉廣場，選手持號碼布即可搭乘，坐滿即發車。

另外，台11線花蓮大橋橋梁重建工程，東工局確保活動期間沿線交通順暢及安全，提醒用路人行駛改道路段應遵守速限及小心慢行。

花蓮太平洋浪花馬拉松半馬組，路線規畫約1公里的沙灘路段，讓跑者踏浪。圖／花蓮縣體育會提供
花蓮太平洋浪花馬拉松半馬組，路線規畫約1公里的沙灘路段，讓跑者踏浪。圖／花蓮縣體育會提供

交通管制 花蓮 車道 馬拉松

延伸閱讀

太平洋南島聯合豐年節 邀夏威夷舞團共舞

「一顆梅子都沒有！」花蓮青梅大減產 縣府勘災提報現金救助

降雨量不足…花蓮富里青梅結果率不佳 爭取現金救助

50公里全國紀錄保持人楊喬筑 南韓汝矣島櫻花馬拉松奪銀

相關新聞

兌現承諾基隆擬設兒少處 謝國樑：打造兒少一條龍服務

基隆市長謝國樑為兌現選前照顧兒少承諾，將成立「兒童及少年事務處」，市政府今天在議會臨時會報告將進行組織改造，基隆市政府組...

用繪畫對抗腦癌和暴躁情緒 宜蘭混血少年林子陽辦畫展

宜蘭12歲少年林子陽是台美混血，父親早逝，他8歲被診斷出腦癌，不僅要對抗病魔，更要和腦水腫導致的不穩定情緒對抗，靠著繪畫...

花蓮七星潭海岸實施射擊訓練　鄉長批藐視民意扼殺觀光

陸軍花東防衛指揮部將在鄰近七星潭的花蓮新城鄉康樂村海灘實施步槍對海射擊訓練，事先未通知鄉公所，引起地方反彈，鄉長何禮臺極...

陳琬惠接掌民眾黨宜蘭黨部主委 扮演母雞布局2026大選

台灣民眾黨今天舉行中央委員會議討論黨內人事案，確定民眾黨前立委陳琬惠接任宜蘭縣黨部主委，陳將扮演母雞角色，為下屆的宜蘭五...

花蓮太平洋浪花馬拉松9日登場 台11線分段管制

花蓮太平洋浪花半程馬拉松賽道，位於全台最美的台11線海岸公路，跑步時可一次滿足聽浪、觀浪及踏浪3種享受，賽事將在本月9日...

「一顆梅子都沒有！」花蓮青梅大減產 縣府勘災提報現金救助

花蓮富里鄉盛產青梅，預計這個月底進入採收期，受到氣候影響，產量連續兩年大減，梅農哀嘆樹上幾乎「連一顆梅子都沒有」，縣府邀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。