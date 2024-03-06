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兌現承諾基隆擬設兒少處 謝國樑：打造兒少一條龍服務

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
兌現承諾基隆擬設兒少處，市長謝國樑說，將打造兒少一條龍服務。記者游明煌／攝影
兌現承諾基隆擬設兒少處，市長謝國樑說，將打造兒少一條龍服務。記者游明煌／攝影

基隆市長謝國樑為兌現選前照顧兒少承諾，將成立「兒童及少年事務處」，市政府今天在議會臨時會報告將進行組織改造，基隆市政府組織自治條例將修訂將送議會審議。謝國樑說，希望成立兒少處對0到18歲兒少「一條龍」照顧，並會合併文化局與觀銷處成立「文化觀光局」，加強觀光推動。

謝國樑說，基隆相對其他縣市而言，在孩子的生、養環境是比較艱困一點，比如托育比較不足，在成長期間較無適當空間可以去遊玩，受限常下雨潮濕，加上少子化，目前每年新生兒只有1300多人。希望成立兒少處「一條龍」照顧，規畫0到18歲兒少的政策研擬、規畫、思考，落實關懷、照顧工作。也透過文化及觀銷的整合，打造觀光一條龍，專注文化及觀光的推動。

謝國樑表示，兒少處目前沒有假想的人選，因為議案尚未獲議會通過，會客觀的聽從議會的指導和討論，等案子通過後再著手登徵人啟事找到適合的處長和幹部人選。他也開出條件，要有專業、經驗及愛心與同理心。

人事處長陳世萍說明，面對少子化衝擊，為妥善照顧兒少，落實兒童友善城市政策，期待透過組織調整成立專責單位，打造更多符合兒少權益、照顧和娛樂的環境，以回應基隆家長及兒少實際需求。

國民黨議員都肯定，議員連恩典表示，支持兒少處成立，近來霸凌案頻傳，單親隔代教養問題愈來愈多，專責單位從小來照顧兒少的成長很好。議員鄭愷玲說，成立兒少處可讓專責的科來處理兒少福利、兒少家庭社區支持服務等。

民進黨議員鄭文婷則提醒，相關法治作業要配合辦理，兒少處只有4科，功能及分工要分清楚。無黨議員陳冠羽認為，兒少處想要解決什麼問題才是最重要的，組織改造要的是願景和對話，並把人力補足，分工要更清楚，會不會影響長照等的人力要考慮。

兒童及少年事務處將設4科22人，有福利服務科、兒少暨家庭支持科、場館設施科、綜合企劃科；文化觀光局改制後8科3室56人，有圖書資訊科、視覺藝術科、表演藝術科、文化觀光發展科、文化資產科、文化觀光設施科、文化觀光行銷科、行政科。

基隆 少子化 托育 謝國樑 議員

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