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台東火車站微型圖書館 書籍歸還率不到3成

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
台東縣政府10年前與台鐵合作在火車站設書架，架上書籍愈來愈少。記者尤聰光／攝影
台東縣政府10年前與台鐵合作在火車站設書架，架上書籍愈來愈少。記者尤聰光／攝影

台東縣政府推展城鄉閱讀風氣，創立「微型圖書館」，10年前開始與台鐵合作在縣內火車站設置書架，提供旅客借閱服務，推行至今，書籍歸還率不到3成，也成宗教團體放書平台，旅客見狀抱怨「我不是來學佛的」。文化處表示，已設法改善中。

縣府陸續在縣內7座火車站設置「微型圖書館」，書架擺放各類書籍免費提供旅客借閱。10年來共上架逾3萬冊圖書，還書率過去每月約45％到50％，目前不到30％。

文化處指出，民眾還書率逐年下降，但還是會定期放置各類書籍提供服務，除呼籲大家發揮公德心外，也在書架及書籍貼上小標語提醒借書者。民間團體書籍任意放置書架上，給予勸導禁止擺放，若不聽勸將沒收書籍。

管理人員坦言，管理火車站書籍真的很困擾，「書籍能順利歸還就很偷笑了，因為大多借出去後一去不回」。每月還要整理書架上不相關的書籍，呼籲旅客把書帶上火車後，可在花蓮、玉里、池上、關山、鹿野、台東、太麻里、大武、屏東等9站歸還，也可寄回文化處圖書館。

「書架上都是佛書，拜託！我不是來學佛的好嗎？」吳姓旅客說，這個美意是好的，但她已經好幾次想借書，看見架上幾乎是宗教書，感覺沒人管理。另有旅客建議，可用掃條碼方式控管，逾期未歸要罰錢。

圖書館 火車站

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