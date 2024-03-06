基隆東岸招商若涉弊 送檢調追查

基隆東岸商場爭議延燒，藍綠從隔空交鋒一路戰到議會攻防。綠營昨批市長謝國樑獨厚微風，權利金收太少、20年限太長，藍營則砲轟前市長林右昌任內不移轉資產分明有鬼、OT變ROT有弊，雙方都贊成送檢調查明。議會最後決議，請市府政風處查明始末，若涉及不法逕送檢調追查。

針對內政部長林右昌日前的「吸毒說」，民進黨議員張之豪昨「溫馨提醒」送謝市長驗尿杯，謝國樑當場丟地上說，他已完成自清，也完成對林右昌的吸毒說提告，議員不需要人身攻擊。

林右昌昨針對東岸商場，在臉書批謝國樑不要心中有鬼一直閃避，「好漢做事好漢擔，謝國樑別想把責任推給基層警察」。謝國樑反批林右昌「是一個很邪惡且充滿貪婪的政治人物」，他會永遠地堅持下去，把他們的立場說清楚、講明白。

東岸商場爭議不休，戰火還延燒到林右昌市長任內執行的城際轉運站標案。謝國樑說，林市府斥資7.3億元興建城際轉運站，固定權利金前2年是每年50萬元，第3至9年每年200萬元，9年共得1500萬元。若參考東岸實際坪效，轉運站9年預估能收取1.9億元，市庫足足「短收租金」1.75億元，是不合理的賤價權利金。

謝國樑還質疑，轉運站營運方是生技公司，完全沒有運輸、百貨零售商場背景，比起經營台北市府轉運站的統一時代百貨、台北轉運站的京站時尚廣場，落差何等的大，其中沒有「貓膩」？

林右昌則反擊，「唯有瘋狂使人滅亡」，謝國樑的說法令人遺憾，特別扯基隆城際轉運站不是客運業者，為何不講協力廠商是國光客運，「別再為自己無法跟社會交代清楚，拉我來救援」。

林右昌昨在立法院受訪時說，當初城際轉運站也有邀客運業者經營，但他們認為13個月台遠高於基隆的需求，且要維管廣大空間會虧錢，因此流標4次。好不容易找到有業者願意結合國光客運投標，是很需要勇氣，並非像謝國樑所說，要和東岸商場比，甚至跟台北的市府轉運站比。

林右昌說，全國各縣市轉運站，很多需要市府編列預算補貼，就算新北的板橋轉運站有優越條件，每年固定權利金也是50萬元。

城際轉運站位基隆火車站旁，整合國道、公路客運及市區公車站區與動線。建築主體為3層樓建築物，配置國道客運停靠月台等設施，有旅客服務中心附屬設施、戶外花園、候車頂棚等串連整建後的舊火車站。