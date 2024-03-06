聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆東岸招商若涉弊 送檢調追查

聯合報／ 記者游明煌鄭媁／連線報導

基隆東岸商場爭議延燒，藍綠從隔空交鋒一路戰到議會攻防。綠營昨批市長謝國樑獨厚微風，權利金收太少、20年限太長，藍營則砲轟前市長林右昌任內不移轉資產分明有鬼、OT變ROT有弊，雙方都贊成送檢調查明。議會最後決議，請市府政風處查明始末，若涉及不法逕送檢調追查。

針對內政部長林右昌日前的「吸毒說」，民進黨議員張之豪昨「溫馨提醒」送謝市長驗尿杯，謝國樑當場丟地上說，他已完成自清，也完成對林右昌的吸毒說提告，議員不需要人身攻擊。

林右昌昨針對東岸商場，在臉書批謝國樑不要心中有鬼一直閃避，「好漢做事好漢擔，謝國樑別想把責任推給基層警察」。謝國樑反批林右昌「是一個很邪惡且充滿貪婪的政治人物」，他會永遠地堅持下去，把他們的立場說清楚、講明白。

東岸商場爭議不休，戰火還延燒到林右昌市長任內執行的城際轉運站標案。謝國樑說，林市府斥資7.3億元興建城際轉運站，固定權利金前2年是每年50萬元，第3至9年每年200萬元，9年共得1500萬元。若參考東岸實際坪效，轉運站9年預估能收取1.9億元，市庫足足「短收租金」1.75億元，是不合理的賤價權利金。

謝國樑還質疑，轉運站營運方是生技公司，完全沒有運輸、百貨零售商場背景，比起經營台北市府轉運站的統一時代百貨、台北轉運站的京站時尚廣場，落差何等的大，其中沒有「貓膩」？

林右昌則反擊，「唯有瘋狂使人滅亡」，謝國樑的說法令人遺憾，特別扯基隆城際轉運站不是客運業者，為何不講協力廠商是國光客運，「別再為自己無法跟社會交代清楚，拉我來救援」。

林右昌昨在立法院受訪時說，當初城際轉運站也有邀客運業者經營，但他們認為13個月台遠高於基隆的需求，且要維管廣大空間會虧錢，因此流標4次。好不容易找到有業者願意結合國光客運投標，是很需要勇氣，並非像謝國樑所說，要和東岸商場比，甚至跟台北的市府轉運站比。

林右昌說，全國各縣市轉運站，很多需要市府編列預算補貼，就算新北的板橋轉運站有優越條件，每年固定權利金也是50萬元。

城際轉運站位基隆火車站旁，整合國道、公路客運及市區公車站區與動線。建築主體為3層樓建築物，配置國道客運停靠月台等設施，有旅客服務中心附屬設施、戶外花園、候車頂棚等串連整建後的舊火車站。

基隆 林右昌 謝國樑

延伸閱讀

東岸商場爭議藍綠均贊成送檢調 謝國樑：林右昌已涉貪

基隆少年3打1霸凌案 謝國樑：深惡痛絕

綠議員送驗尿杯…當場丟地上 謝國樑：已對林右昌提告不需要人身攻擊

地方首長排名竄黑馬！東岸商場爭議衝高謝國樑聲量 學者：提升藍軍士氣助團結

相關新聞

宜花前進東京食品展 打響農漁品牌

全球前三大專業食品展的「東京國際食品展」，昨天在東京國際展示場熱鬧開展，縣長林姿妙、農漁...

吉安東昌活動中心 球場翻新

花蓮縣吉安鄉東昌活動中心地面年久失修，高低落差大，使用上有安全疑慮，吉安鄉公所去年9月利用縣府挹注及自籌近163萬元經費...

基隆東岸招商若涉弊 送檢調追查

基隆東岸商場爭議延燒，藍綠從隔空交鋒一路戰到議會攻防。綠營昨批市長謝國樑獨厚微風，權利金收太少、20年限太長，藍營則砲轟...

謝國樑：研議放寬電動機車申請

基隆市政府去年10月受理申請「免費青年電動機車」，首年編列3.6億元，以補助計畫方式執行送1.2萬輛，但申請不如預期，藍...

台東火車站微型圖書館 書籍歸還率不到3成

台東縣政府推展城鄉閱讀風氣，創立「微型圖書館」，10年前開始與台鐵合作在縣內火車站設置書架，提供旅客借閱服務，推行至今，...

繁殖場67隻法鬥互咬病危狀況慘 宜蘭救出照顧開放認養

宜蘭縣壯圍鄉一處繁殖場經營不善，所繁殖的法國鬥牛犬無力續養，關在同一個籠裡彼此互咬、飢餓生病。宜蘭縣動植物防疫所上月獲報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。