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宜花前進東京食品展 打響農漁品牌

聯合報／ 記者戴永華王思慧／連線報導
花蓮縣長徐榛蔚（左五）帶領農會、食品加工業者參加東京食品展，行銷優良農特產品。圖／花蓮縣府提供
花蓮縣長徐榛蔚（左五）帶領農會、食品加工業者參加東京食品展，行銷優良農特產品。圖／花蓮縣府提供

全球前三大專業食品展的「東京國際食品展」，昨天在東京國際展示場熱鬧開展，縣長林姿妙、農漁會代表前往行銷宜蘭20多種農漁畜產加工品；花蓮縣長徐榛蔚也帶領農會及參展農民、食品加工業者，行銷優良農特產品，兩縣的美味都讓日方驚豔。

宜蘭縣長林姿妙（左）率團參加東京國際食品展，向媒體及日商行銷優質農漁特產。圖／宜蘭縣府提供
宜蘭縣長林姿妙（左）率團參加東京國際食品展，向媒體及日商行銷優質農漁特產。圖／宜蘭縣府提供

東京國際食品展昨起至3月8日，宜蘭縣府與縣農會首度攜手轄內農漁會等11家業者以「宜蘭盛宴」為主題，精選農漁畜產加工品，包括蘭陽五農米、雪山香鑽米、素馨紅茶、香菇蛋捲、蔥明麵、蔥醬、養生皮蛋、蔥明餅等參展。

林姿妙昨天接受NHK電視台、日本農業新聞（日本最大農業新聞報）、農業雜誌等多家國際媒體專訪，她在開幕記者會以中、日語向國際採購業者打招呼，推銷12鄉鎮市優質農漁畜產，邀大家到宜蘭館參觀品嘗、規畫旅遊，體會宜蘭人好客熱情。

日本最大米商神明株式會社、JFC日本株式會社、群馬製粉株式會社人員試嘗後大讚宜蘭米好吃，表達濃厚採購興趣，素馨紅茶、嬌澳蝦餅、櫻花蝦米果、戀人果酥、蔥明餅不遑多讓。

徐榛蔚表示，花蓮位於中央山脈右側及太平洋左岸，山好水好人更好，也帶來了山珍海味，這次精選縣內各農會及10家優質廠商的農特產品，包括淺草堂、清風茶園、綠點酒莊、原生好物、樂地食品（銀川）、東一嚴選、新味醬油食品工廠、文旦復興、洄瀾薯道、鳳梨灣，期盼共創日本市場商機，打響花蓮農產品牌。

另外，花蓮縣府日本最大群募平台合作，將農特產品上架至線上平台；實體通路也在百貨公司舉辦首次台灣市集快閃活動，更與日本生活雜貨專門店合作，分別上架花蓮伴手禮與農特產品。

宜蘭 日本 花蓮

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