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林姿妙前進東京行銷農特產 日商嘗到宜蘭米大讚：歐伊系

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
縣長林姿妙向媒體及日商行銷優質農漁特產。圖／縣政府提供
縣長林姿妙向媒體及日商行銷優質農漁特產。圖／縣政府提供

被譽為全球前三大專業食品展的「東京國際食品展」，今天在東京國際展示場熱鬧開展，宜蘭有20多種農漁畜產加工品參展，縣長林姿妙偕同林定三縣政顧問、農漁會代表前往行銷，日方通路商當場試嘗宜蘭米，美味驚豔，同時也帶進訂單。

東京國際食品展（FOODEX JAPAN）與德國科隆食品展（ANUGA）、法國巴黎食品展（SIAL）列為全球三大專業食品展，更是亞洲最具規模的專業食品飲料展，每次吸引逾60國、超過2500家以上廠商參展。

縣府與縣農會首度攜手轄內農漁會等11家業者以宜蘭盛宴為主題，精選20多種農漁畜產加工品，包括蘭陽五農米、雪山香鑽米、素馨紅茶、香菇蛋捲、蔥明麵、蔥醬、養生皮蛋、蔥明餅、魚青淬鯖魚精、嬌澳蝦餅、櫻花蝦米果、櫻桃鴨肉乾、金柑蜂蜜氣泡飲、宜蘭勁厚餅、戀人果乾、金柑吸凍、甜心芭樂果凍等參展。

今天一開展，宜蘭館湧進許多採購通路商，林姿妙與宜蘭大學校長吳柏青、林定三顧問及呂莉莉參議等人用宜蘭嚴選米、金柑果乾、蔥粉等食材製作龜山島飯糰，吸引眾人目光。

林姿妙接受NHK電視台、日本農業新聞（日本最大農業新聞報）、農業雜誌等多家國際媒體專訪，她更在開幕記者會以中、日語向國際採購業者打招呼，推銷12鄉鎮市優質農漁畜產，邀請大家到宜蘭館參觀品嘗、規劃旅遊，體會宜蘭人好客熱情。

林姿妙表示，宜蘭好山好水孕育出優質農特產品，有出口外銷的宜蘭嚴選米、屢次奪下世界果醬及烘焙大賽冠軍的金柑、4度蟬連比利時iTQI三星獎的宜蘭紅茶、頂級餐廳指定使用的三星蔥、櫻桃鴨、櫻花蝦、黑鮪魚等，這次為讓全球採購商了解宜蘭農產有多讚，特別到東京國際食品展行銷推介，向國際媒體傳遞宜蘭好物在東京。

日本最大米商神明株式會社、JFC日本株式會社、群馬製粉株式會社人員試嘗後大讚宜蘭米好吃，表達濃厚採購興趣，素馨紅茶、嬌澳蝦餅、櫻花蝦米果、戀人果酥、蔥明餅不遑多讓。東京國際食品展今天起至3月8日，盼拓展宜蘭農特產國際能見度。

使用宜蘭嚴選米、金柑果乾、蔥粉等食材製作龜山島飯糰，讓日商通路商嘗過後，大讚好吃。圖／縣政府提供
使用宜蘭嚴選米、金柑果乾、蔥粉等食材製作龜山島飯糰，讓日商通路商嘗過後，大讚好吃。圖／縣政府提供
縣長林姿妙與宜蘭大學校長吳柏青、林定三顧問及呂莉莉參議等人用宜蘭嚴選米、金柑果乾、蔥粉等食材製作龜山島飯糰，吸引眾人目光。圖／縣政府提供
縣長林姿妙與宜蘭大學校長吳柏青、林定三顧問及呂莉莉參議等人用宜蘭嚴選米、金柑果乾、蔥粉等食材製作龜山島飯糰，吸引眾人目光。圖／縣政府提供
縣長林姿妙等人向媒體及日商行銷優質農漁特產。圖／縣政府提供
縣長林姿妙等人向媒體及日商行銷優質農漁特產。圖／縣政府提供
縣長林姿妙接受國際媒體專訪。圖／縣政府提供
縣長林姿妙接受國際媒體專訪。圖／縣政府提供

東京 林姿妙

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