基隆送1.2萬輛電動車僅百人申請 謝國樑：降門檻與月資

基隆市政府去年10月受理申請「免費青年電動機車」，首年編列3.6億元，以補助計畫方式執行送1.2萬輛，但申請不如預期，藍綠議員今天都建議放寬條件限制、降低月資費。市長謝國樑說，到目前申請僅100輛，數字令人不滿意，正研議放寬年齡限制門檻、調降月資費等，拿出新方案，以衝高申請率。

「免費青年電動機車」申請不如預期，青年主要認為，限定要有中古車申請汰舊換新、月資費太高、綁約4到5年太長等，影響申請意願。

國民黨議員韓世昱表示，因為條件太嚴，年齡限制及資格條件都要放寬，志工條件也可以修正，讓更多的人參與。議員俞叄發表示，應放寬對象和年齡，好的政策要讓更多人受惠，目前太綁東綁西。議員連恩典認為，年輕人認為費率太高，年齡也要放寬。

民進黨議員張顥瀚指出，謝市長如無法在任期內完成5萬輛政見，那還要不要選連任？現只有100輛，連零頭都不到。議員陳宜說，全部100輛，等於每月才20輛，乏人問津，不如轉做其他公益使用。議員吳驊珈說，申請人數太少，市府要深自檢討。

謝國樑表示，到目前為止申請100輛左右，當然這不是令人滿意的數字，有針對年輕人使用看法民調分析，月資費、汰舊換新主要考量，月資費負擔還是太高，汰舊換新和志工作法會再檢討，未來會朝3個月滾動檢討，100輛的非常不足。

謝國樑說，目前是希望再放寬門檻，考慮放寬年齡限制是方向之一，之前是78到92年次，有人說放寬到75，甚至70年次，目前都還在研議，一定要把量能衝出來，滾動式調整，當初規定把自己綁太死，月底前6個月就到了，會再提放寬條件。

環保局長馬仲豪說，根據已申請電動機車補助者電訪結果，有過半62%的民眾表示，將使用電動車做為通勤運具，提升通勤方便性，會研擬降低資費方法，研議更多的可能性，如轉為推動共享運具、補助月資費等。

議長童子瑋做成決議，市府應檢討電動車申請不彰，放寬申請門檻。