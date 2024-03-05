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羅東兩大醫院前科技執法惹民怨 即日起這2種違規暫不罰

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
羅東鎮博愛、聖母醫院前的科技執法3月實施以來，造成不小民怨，縣府討論後認為闖紅燈要罰、違規停車阻擋救護車通道要罰；至於臨時接送區逾時停車，勸導代替取締，未禮讓行人開罰部分，要等設立行人專用號誌後再做。本報資料照
羅東鎮博愛、聖母醫院前的科技執法3月實施以來，造成不小民怨，縣府討論後認為闖紅燈要罰、違規停車阻擋救護車通道要罰；至於臨時接送區逾時停車，勸導代替取締，未禮讓行人開罰部分，要等設立行人專用號誌後再做。本報資料照

宜蘭羅東鎮南昌街與清潭路口新設科技執法，民怨不斷，縣議員電話接到受不了，今天在縣議會質詢要求縣府放緩；縣警局允諾臨時接送區逾時停車，以勸導代替取締，未禮讓行人的部分等到行人專用號誌設了之後再議。議員直指當地交通混亂在於停車位不足，科技執法治標不治本。

南昌街與清潭路口鄰近羅東博愛及聖母醫院兩大醫院，附近還有羅東國小、開元市場，人車多交通亂，其中又以違規停車最嚴重。縣警局在此建置全縣第11處科技執法，透過AI偵測及車牌辨識系統偵測違規，闖紅燈處以1800元到3600元罰鍰、違規停車900元、車輛未停禮讓行人處以6000元。

當地腹地狹窄，民眾看病、買菜及接送孩子上下學進出需求大，民眾擔心挨罰，自從科技執法3月1日啟用實施，怨聲不斷。

縣議員沈信雄、呂惠卿、謝家倫、謝燦輝及黃琤婷等人今天在議會審查科技執法補助款時，質詢要求縣府檢討是否合宜，尤其臨時接送區常有行動不便長者或身障復康巴士停車，臨停超過3分鐘就要被罰，非常不便民。

針對違規樣態，縣警察局答覆質詢表示，經討論後認為闖紅燈必定要罰、紅線違規停車阻擋救護車通道，人命關天，這也要罰；至於臨時接送區3分鐘限制，暫緩開罰，先以勸導代替取締；車輛禮讓行人部分因現地缺乏號誌，將待縣府交通處設立行人專用號誌後再討論施行。

宜蘭市縣議員也關心，黃定和建議，今後應先檢討交通動線後再設科技執法；林錫明議員以宜蘭市美術館前方的科技執法為例，確有成效，不過羅東鎮這地方根本問題是因為腹地太小、停車位不足所造成，政府要多宣導，例如聖母醫院院區有停車位，宣導民眾多利用停車。

宜蘭 科技執法 羅東 行人 議員

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