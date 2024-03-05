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基市府批前朝林市府 城際轉運站賤價招租短收1.75億元

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市政府發言人余治明今天質疑，內政部長、基隆前市長林右昌任內將基隆城際轉運站「賤價招租」。圖／基隆市政府提供
基隆市政府發言人余治明今天質疑，內政部長、基隆前市長林右昌任內將基隆城際轉運站「賤價招租」。圖／基隆市政府提供

基隆市政府發言人余治明今天質疑，內政部長、基隆前市長林右昌任內將基隆城際轉運站「賤價招租」，得標廠商竟是生技業者，簡直荒腔走板。政府斥資7.35億元全新打造的城際轉運站，林前市府卻以頭兩年每年50萬元的固定權利金，委由招標廠商運營，相較人潮熱點東岸商場每年收取1500萬元的固定權利金，落差近30倍。

基隆市政府說，基隆城際轉運站是基隆的交通要點，鐵路與國道系統交匯，且鄰近基隆港帶來龐大旅客人潮，目前仍未完工啟用。

余治明指出，依照契約1到2年每年收50萬元固定權利金，3到9年每年200萬元固定權利金計算，9年共得1500萬元。然而參考東岸實際坪效，轉運站9年預估能收取1.9億元。1500萬元比1.9億元，市庫足足「短收租金」1.75億元。

余治明說，若用林右昌前市長的邏輯，只使用該建物的「商業面積」計算，參考東岸商場的每坪平均租金每月2200元計算，轉運站「商業面積」達801坪，價格約略每月176萬元，一年為2112萬元。然而這樣金雞母，卻以一年50萬元的金額，招租給業者，簡直不可思議。

余治明表示，招商合約更是疑點重重，由政府出資7.35億元的建物，將經營權提供給業者，契約形式竟然是走《採購契約》，而不是《促參OT契約》。得標的廠商更是啟人疑竇，既不是零售公司也非相關產業，而是生技公司，這間是否具有經營商場的經驗，仍有待證明？是否會損及基隆市民的利益?林前市府是否賤價招租給業者，又或者巧立契約名目圖業者方便，林前市長應當出面說清楚。

基隆市政府發言人余治明今天質疑，內政部長、基隆前市長林右昌任內將基隆城際轉運站「賤價招租」。圖／基隆市政府提供
基隆市政府發言人余治明今天質疑，內政部長、基隆前市長林右昌任內將基隆城際轉運站「賤價招租」。圖／基隆市政府提供

基隆港 林右昌 生技

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