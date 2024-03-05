快訊

本土麻疹群聚擴大...羅一鈞籲民眾勿搶打疫苗 點名「這3縣市」需要戒備

高雄道路驚見「康丁斯基」抽象符號 交通局這樣解釋

IG放送「5大更新」快來玩！訊息15分內編輯、跟曖昧的人聊天更方便

聽新聞
test
0:00 / 0:00

綠議員送驗尿杯…當場丟地上 謝國樑：已對林右昌提告不需要人身攻擊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
民進黨基隆市議員張之豪今天送驗尿杯，基隆市長謝國樑說，他已對內政部長林右昌提告，議員不要人身攻擊。記者游明煌／攝影
民進黨基隆市議員張之豪今天送驗尿杯，基隆市長謝國樑說，他已對內政部長林右昌提告，議員不要人身攻擊。記者游明煌／攝影

因NET爭議延燒，演變成基隆市前後市長林右昌謝國樑互槓，林右昌曾質疑謝市長開直播是喝醉酒、吃藥拉K？謝市長要求道歉否則提告。民進黨基隆市議員張之豪今天「溫馨提醒」送謝市長驗尿杯。謝國樑說，他已完成自清，也完成對林右昌提告，議員不需要人身攻擊。

張之豪今天在臨時會說，謝市長2月23日當天，開記者會大動作說「我沒有吸毒」，今天是3月5日，已經過了11天，264小時，謝國樑還沒有去提告林右昌，也還沒有去醫院自清。

張之豪表示，他今天溫馨提醒市長，捍衛沒有吸毒的清白，他全力支持，所以贈送謝一杯檢驗杯，也順便做反毒宣導，「拒絕毒害，前途有愛」。但他質詢後拿給謝國樑，謝當他的面丟地上了。

謝國樑說，議員這樣的動作大可不必，他已完成自清，也早就完成提出告訴，不需要人身攻擊，他坦承剛才有一些情緒反應，但他希望彼此尊重，謝謝議員指教。

民進黨基隆市議員張之豪今天送驗尿杯，基隆市長謝國樑說，他已對內政部長林右昌提告，議員不要人身攻擊。記者游明煌／攝影
民進黨基隆市議員張之豪今天送驗尿杯，基隆市長謝國樑說，他已對內政部長林右昌提告，議員不要人身攻擊。記者游明煌／攝影

林右昌 謝國樑 議員

延伸閱讀

基隆霸凌案3打1 謝國樑：少年事件處理法助長少年罪犯

影／林右昌批心中有鬼 謝國樑回擊：邪惡且貪婪的政治人物

東岸商場案謝國樑指會計詐欺 前市府：混淆視聽

謝國樑指城際轉運站圖利 前市府幕僚批圍魏救趙

相關新聞

綠議員送驗尿杯…當場丟地上 謝國樑：已對林右昌提告不需要人身攻擊

因NET爭議延燒，演變成基隆市前後市長林右昌、謝國樑互槓，林右昌曾質疑謝市長開直播是喝醉酒、吃藥拉K？謝市長要求道歉否則...

花蓮東昌活動中心花163萬修畢 鄉長：好好愛護別放炮竹

花蓮縣吉安鄉東昌活動中心是居民主要休閒場所，設有籃球場，也是投開票所，但地面年久失修，高低落差大，使用上有安全疑慮，吉安...

台東推車站「微型圖書館」 10年還書率剩不到3成

台東縣政府推展城鄉閱讀風氣首創「微型圖書館」，2014年與台鐵合作在縣境內火車站設置書架，提供旅客借閱服務，但推行至今不...

綑綁幼童強餵飯…只停聘1年輕罰教師惹議 宜蘭重啟調查

宜蘭某國小附設幼兒園特教班發生教師體罰幼童案，包括跩踢、拉筋、綑綁幼童餵飯等情節，造成幼童心中陰影，縣政府對該名施暴代理...

新聞眼／謝市府理清招商優劣 削弱綠營攻勢

基隆市長謝國樑1月16日喜孜孜宣布，東岸廣場將改由微風集團進駐營運，不料引以為傲的招商案竟成箭靶，遭到有如中央級選戰的火...

萬壽大排漂油汙 花蓮溯源清查

花蓮市萬壽大排是市區重要排水系統，廢水排入美崙溪流向大海。有民眾發現大排裡出現黑色廢油，懷疑有人惡意傾倒，利用1999縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。