綠議員送驗尿杯…當場丟地上 謝國樑：已對林右昌提告不需要人身攻擊

因NET爭議延燒，演變成基隆市前後市長林右昌、謝國樑互槓，林右昌曾質疑謝市長開直播是喝醉酒、吃藥拉K？謝市長要求道歉否則提告。民進黨基隆市議員張之豪今天「溫馨提醒」送謝市長驗尿杯。謝國樑說，他已完成自清，也完成對林右昌提告，議員不需要人身攻擊。

張之豪今天在臨時會說，謝市長2月23日當天，開記者會大動作說「我沒有吸毒」，今天是3月5日，已經過了11天，264小時，謝國樑還沒有去提告林右昌，也還沒有去醫院自清。

張之豪表示，他今天溫馨提醒市長，捍衛沒有吸毒的清白，他全力支持，所以贈送謝一杯檢驗杯，也順便做反毒宣導，「拒絕毒害，前途有愛」。但他質詢後拿給謝國樑，謝當他的面丟地上了。