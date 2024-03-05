花蓮富里庄役場安全堪慮 地方憂百年建築不保

花蓮富里庄役場是花東少數僅存官署建築，擁近百年歷史，經地震、颱風影響已顯破舊，鄉公所以安全顧慮日前邀集民代等現勘評估拆除或修復；地方人士擔憂老建築不保。

富里鄉長江東成告訴中央社記者，918地震後，建築物損壞嚴重，已有安全之虞，原本作為社區巡守隊晚間駐點，已要求搬往他處；日前邀集地方文史工作者、民代等現勘，有牆面確實已快傾倒，也邀請結構技師針對建築物結構進行安全評估。

江東成說，富里庄役場後來由「電信局」進駐，位於富里鄉大街上，建築物已老舊，將以安全、活化為主軸進行評估，同時會函文縣府文化局，循相關法規認定，是否具文化價值而有保留必要。

花蓮縣政府文化局文化資產科長黃用斌說明，隸屬公有50年以上的建築物，若要拆除須經過文資法規定：管理單位應通知文化主管機關進行文化資產價值評估；目前富里鄉公所研議中，尚未收到來文，因此是否列文資保存，程序尚未啟動。

根據文資法第15條規定，「公有建造物及附屬設施群自建造物興建完竣逾50年者，或公有土地上所定著之建造物及附屬設施群自建造物興建完竣逾50年者，所有或管理機關（構）於處分前，應先由主管機關進行文化資產價值評估」。

位於富里鄉中山路的富里庄役場（富里舊鄉公所）建於1926年（昭和元年），戰後，鄉公所興建新辦公大樓而改為電信局，又因電信局業務縮減而撤離，之後再由社區巡守隊進駐。

根據史料記載，富里庄役場建築特徵為歐式水泥尖頂，正立面、屋頂及左側仍保存完整，仿西方文藝復興時期的和洋折衷樣式建築，是日治時期台灣引進西方鋼筋水泥建築的首批與實驗之作，在台灣建築史中極具歷史意義。