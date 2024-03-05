宜縣議會臨會 綠營拉布條抗議

宜蘭縣議會昨開第7次臨時會，民進黨議會黨團在報告台前拉起「鴨霸議長、失格無能」白布條，抗議去年底國民黨籍的議長張勝德採包裹式表決通過總預算案；國民黨團則反批綠營杯葛審議，不尊重縣長、議長與議會。張勝德則說，尊重議員表達意見權利。

縣議會昨上午10時開會，審查縣府墊付案等，剛唱完國歌，民進黨團就帶著布條齊聚報告台前，排排站好抗議，高喊「鴨霸議長」等口號；國民黨議員林岳賢、陳鴻禧、楊弘旻等人不滿回擊稱「作秀」，質疑綠營不尊重縣長林姿妙、議長和議會。

民進黨議會黨團總召陳文昌表示，去年底張勝德在黨團協商時請民進黨退一步，將提案數從56項下修，綠營依約只提出17項預算刪減案，豈知張大會時主動提出包裹式表決，強行通過總預算案，不顧政黨協商結論，無視議事中立原則，是沒有誠信的失格無能議長。

張勝德回應，「尊重議員表達意見的權利」。國民黨團書記長林義剛說，民進黨一味杯葛，用無謂發言來阻擋總預算案，拖到年度執行期限，議會也相當無奈，才在議長堅持下表決通過；若不通過，縣府施政會受到巨大衝擊，損及全體縣民利益。

昨天下午開會，縣長林姿妙因率隊赴日參加東京國際食品展請假，民進黨議員吳宏謀則不滿林姿妙，請假沒有事先告知，連議長都不清楚「不尊重議會」，要求縣府說明，議會兩度休息，約50分鐘後才重新開會；副縣長林茂盛回應，縣長非常尊重議會，公文送達延宕是府內橫向聯繫問題，將會改善。