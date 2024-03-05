萬壽大排漂油汙 花蓮溯源清查

花蓮市萬壽大排是市區重要排水系統，廢水排入美崙溪流向大海。有民眾發現大排裡出現黑色廢油，懷疑有人惡意傾倒，利用1999縣民熱線投訴，市公所昨天查看發現確實有油汙，請權管單位處理。環保局表示，將檢驗油汙成分並溯源清查，要抓出亂倒廢油的人，後續依相關環保法令處置。

花蓮市長魏嘉彥昨天前往現場查看，發現仍有廢油浮於水面，疑似有二次傾倒情況，現場更飄散陣陣油臭味，他指示工程隊嚴加巡視、環保局徹查廢油來源，並給予嚴厲懲戒。

環保局水汙染防治科長彭如秀指出，第一時間派人勘查時沒發現有人傾倒的行為，已在現場架設監視器，持續監控油汙排出情形，並在渠道裡設置攔油設施，避免廢油持續流進美崙溪。

彭如秀說，現在主要工作是往大排上下游尋找源頭，及確認汙染源，但化驗至少需要2至3周。罰則部份，除依照「廢棄物清理法」開罰，如廢油嚴重汙染水體也可依「水汙染防治法」處罰，會視調查結果選擇合適的法條懲處。

魏嘉彥表示，美崙溪是花蓮主要河川，溪流中有許多魚蝦共存，兩旁溪畔是花蓮民眾休憩散步去處。請民眾發揮公德心，切勿將廢棄物、垃圾及汙油隨意傾倒至溪流或排水溝渠，若發現有不肖人士任意傾倒，可通報1999縣民熱線或市公所報馬仔系統，另可向附近里鄰長、里幹事舉報。