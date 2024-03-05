新聞眼／謝市府理清招商優劣 削弱綠營攻勢

基隆市長謝國樑1月16日喜孜孜宣布，東岸廣場將改由微風集團進駐營運，不料引以為傲的招商案竟成箭靶，遭到有如中央級選戰的火力攻擊，並因輕敵，讓風暴席捲市府月餘。謝團隊經整軍經武，昨在議會說明招商、護產始末，並提出微風出線原因，總算展現扳回一城態勢。

東岸地上商場原營運廠商NET主張擁有2至4樓產權，並指控市府2月1日凌晨有如強盜，動用警力破門強奪民產，成為近月輿論焦點。

謝國樑春節假期出國，返國時笑稱沒看到國內批評聲浪，面對民意代表、政論名嘴連番攻擊，市府回應相對軟弱無力，讓謝國樑不得不深夜開直播親自說明。

從負面圖卡、社群平台流傳，加上媒體報導和政論節目討論，謝國樑宛如中央級候選人被檢驗。從破門點交、為何微風出線，到是否圖利廠商等，廠商、綠營攻勢綿密，讓謝團隊快無力招架。

謝國樑成為綠營圍剿對象，加上運作罷免，有如「黑韓產業鏈」翻版，謝國樑日前拜訪立法院長韓國瑜，韓不忘送暖說「你被圍攻了，加油 」。

一開始是原營運廠商NET發動攻勢，因有綠營民代助拳、添柴火，事件燒不停，謝國樑先是輕忽「網軍」傷害力，等到想反擊時，又發現兵力速度不如預期，內外交迫情緒險失控，連藍營高層也捏把冷汗，提醒謝團隊要謹慎拆彈，提防燒出連任之役破口。

挨打一個多月，謝市府總算理清招商案脈絡，議會臨時會開議前，謝國樑先與國民黨團會商對策。民進黨議員張貼看板、送砂輪機，國民黨議員都能及時反制，大大化解謝國樑的壓力。面對綠營議員質疑，謝除了嘗試說服對方，同時把砲火導向前市長林右昌，加上交通處長王圳宏完整論述NET未出線的5大理由，有效削弱綠營火力。