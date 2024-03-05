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東岸招商OT變ROT 謝國樑批前朝

聯合報／ 記者邱瑞杰張睿廷／連線報導
基隆議會臨會討論東岸招商爭議，綠營議員高舉看板批評，藍營議員反制，發生短暫衝突。記者邱瑞杰／攝影
基隆議會臨會討論東岸招商爭議，綠營議員高舉看板批評，藍營議員反制，發生短暫衝突。記者邱瑞杰／攝影

基隆市民進黨市議員昨在議會臨時會火力全開，指東岸立體停車場重新招商疑點重重，市府凌晨動用警力破門強制點交更是可議。基隆市長謝國樑說明招商始末，並把矛頭指向前市長林右昌，質疑前次招商採用會計詐欺手法，損害市府權益。林任市長時的市府發言人游本明還擊指，謝是政治操作，混淆視聽。

基市府重招商東岸立體停車場（俗稱東岸廣場）， 微風2月1日起進駐。主富服裝公司（NET）是前得標業者大日公司協力廠商，負責商場營運，NET主張出資興建2至4樓，擁有產權，控告市府2月1日動用警力強制點移交作業違法，另訴請法院裁判建物所有權。

東岸招商爭議延燒月餘。市議會昨開臨時會，要求市府說明，民進黨議員質疑市府強制點交不當。議員吳驊珈還準備砂輪機送謝國樑，提醒謝不要濫用警察威權逼迫，但被國民黨議員阻止。

謝國樑說，這不是一般民事糾紛，而是政府促參案件，市府依法、依合約本來就可逕行取回資產。他高度肯定交通處行為，也感謝警方協助，再來一次，他不認為自己會做出不一樣的決定。

前後任基隆市長林右昌、謝國樑多次為招商案交鋒。綠營昨質疑微風出線，市府有圖利嫌疑。謝國樑在開議前受訪時反嗆，林右昌任內花7.3億建城際轉運站，前2年固定權利金1年50萬，後7年每年200萬，「這樣不是圖利，什麼樣才是圖利？」

謝國樑還指前市府招商，OT（營運、移轉）合約變成ROT（增建、營運、移轉）模式，因仍是OT合約，市府只有停車場加1樓商場收入，2至4樓沒有任何營收可言，那是一種會計詐欺手法，讓實際變動權利金永遠是零，市府將把兩次招商案都送檢方調查。

林右昌機要秘書游本明則回擊，東岸商場是促參案，城際轉運站是採購案，完全不一樣，謝國樑不要再「芭樂比蘋果」圍魏救趙。

林右昌 謝國樑

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