謝國樑指城際轉運站圖利 前市府幕僚批圍魏救趙

基隆市長謝國樑今天指出，前基隆市府花數億元蓋城際轉運站，但前2年每年只各收權利金50萬元，涉圖利廠商。前基市府發言人游本明說，轉運站商業空間有限，謝國樑勿圍魏救趙。

基隆市議會今天召開臨時會，謝國樑列席前接受媒體採訪表示，若要指控圖利，最明顯的案例就是前基隆市府花費新台幣7.3億元公帑興建基隆城際轉運站。

他說，城際轉運站與東岸商場一樣，都是在最精華地段，也在火車站南站與北站的中間，但城際轉運站的固定權利金，前2年是每年各50萬元，第3年至第9年是每年各200萬元。

謝國樑指出，花費7.3億元興建的城際轉運站，怎麼會只收取每年50萬元的固定權利金，過幾年後，最多每年也只有200萬元，如果這不算是圖利，什麼才算圖利。

他表示，外界計較東岸商場的媒體通路回饋金種類、金額、年限等細節，基隆市交通處及政風處會整理清楚，但前市府是如何在城際轉運站花費7億餘元興建後涉圖利廠商每年只收50萬元的權利金，這樣合理嗎。

對此，游本明指出，她要提醒謝國樑，東岸商場是促參案，城際轉運站是採購案，兩者完全不一樣，謝國樑已上任1年多了，連這樣的事都不知道，其實滿可笑，請謝國樑不要再「芭樂比蘋果」圍魏救趙。

她表示，每次社會大眾對謝國樑提出質疑，謝國樑就轉移焦點，目的就是為了要混淆視聽誤導大眾，讓大家忘了2月1日當晚到底是誰下令「夜襲」東岸商場行動。

游本明指出，謝國樑又在鬼扯城際轉運站權利金，她要特別說明東岸商場是商場，意思是所有空間都是用於賺錢，城際轉運站是交通旅運的公共服務設施，裡面除了月台外，大部分空間都是候車空間，只有少部分商業空間，且經營受到很多限制。

她表示，東岸商場、城際轉運站兩者狀況完全不一樣，怎麼能把權利金拿來相互比擬，請謝國樑不要再混淆視聽，誤導大眾。