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花蓮市萬壽大排疑遭傾倒廢油 環保局溯源清查

中央社／ 花蓮縣4日電

花蓮市萬壽大排被民眾發現大片廢油，疑似有人隨意傾倒，市長魏嘉彥前往關心，除有廢油浮於水面，還飄散陣陣油臭味；縣府環保局表示，仍在溯源清查，呼籲民眾勿非法傾倒。

花蓮市公所表示，昨天接獲縣政府1999縣民熱線通報、及國盛里長張芝瑜反映，萬壽雨水大排發現大片廢油，疑似有民眾隨意傾倒，市公所工程隊第一時間前往勘查，並立即通知縣府下水道科及花蓮縣環保局。

經市公所檢查，並非抽水站機組漏油或相關人員疏失，研判疑似不肖人士傾倒廢油導致，將由權管單位花蓮縣政府環保局稽查送驗。

花蓮縣環保局水污染防治科長彭如秀接受媒體聯訪表示，肉眼可見的油污到底是什麼，還需化驗分析，仍在溯源清查中，第一時間已派人於上下游沿線尋找從哪裡排出；水體採樣檢測需2、3週時間，若發現是非法傾倒，將依廢清法開罰。

魏嘉彥今天在工程隊長余世崘陪同下前往關心，發現有廢油浮於水面，疑似有二次傾倒的情況，魏嘉彥叮嚀工程隊同仁嚴加巡視，同時請縣府及環保局多加重視，早日徹查出廢油來源，並給予嚴厲懲戒。

市公所表示，萬壽雨水大排流入美崙溪，經多年整治後，目前溪流惡臭已消散，溪流中有許多魚蝦，兩旁溪畔是民眾休憩散步之所。呼籲民眾發揮公德心，珍惜水資源，並保護生態永續，切勿將廢棄物、垃圾及污油隨意傾倒至溪流或者排水溝渠，不但影響生態環境及美觀，也可能排水不及造成淹水的災害。

廢棄物 花蓮 雨水

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