基隆議會討論東岸商場 藍綠交鋒議長喊暫停

基隆市議會今天召開臨時會，首案討論東岸商場爭議時，民進黨議員持標語站在基隆市長謝國樑座位前，國民黨議員上前反制，雙方數度交鋒，會議主席議長童子瑋宣布休息5分鐘。

基隆市議會上午開議後，童子瑋先請在場人員為日前值勤時罹難的八堵分駐所警員蘇昱鴻默哀1分鐘後，無黨籍市議員張耿輝提出臨時動議，由基隆市警局長翁群能說明事發發生過程及因應事宜。

議事進入討論東岸商場時，民進黨市議員曾怡芳率先發言，此時民進黨多名議員高舉「謝國樑說謊，吃相難看」及「賤價委商，基隆市產」與「重大宣布破門而入」等標語，站在謝國樑座位前，表達不滿。

謝國樑見狀起身，走向主席台與童子瑋交談。國民黨議員立刻拿起「OT契約規定，2/1市府可以回收」及「109年就該辦理產權登記」等標語上前反制，並試著搶走民進黨議員標語。

藍綠雙方數度言詞交鋒，並各自將標語轉向在場媒體。民進黨市議員鄭文婷則跑到謝國樑身旁高舉標語，質疑「為何謝國樑可以站在這邊（主席台旁）」。

對此，童子瑋宣布休息5分鐘。休息時間，紀律委員會成員郭美秀、張耿輝等人上前拆除民進黨議員貼在市長座位的看板。民進黨市議員張顥瀚見狀，大喊「那是我們的財產，你可以撕嗎」。不過，紀委會成員仍拆下看板。

民進黨市議員張之豪高喊，「全黨救1人，是不是」。另外，無黨籍市議員張芳麗指出，她擔任議員曾歷經7名基隆市長，「謝國樑最乾淨」。

雙方最後達成共識，都不上前張貼看板。