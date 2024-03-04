暗諷破門點交 基市民進黨議員要送砂輪機給謝國樑受阻

基隆市議會臨時會今天上午討論東岸商場重新招商爭議，民進黨市議員吳驊珈認為，不管基隆市耳謝國樑在急什麼，市府2月1日凌晨動用警力協助破門是錯誤的。吳並準備砂輪機要送謝，國民黨議員加以攔阻。議會下午繼續開會時，謝國樑將回應議員質詢意見。

基市府去年底重新辦理東岸廣場（地下停車場加地上商場）招商，由微風集團得標。主富服裝公司（NET）是前得標業者大日公司的協力廠商，負責1至4樓商場營運。NET主張出資興建2至4樓建築，擁有產權，質疑市府2月1日凌晨動用警力強制點移交商場違法，並訴請法院裁定建物所有權。

第20屆市議會第7、8次臨時會今天開議，今天市政討論第1案就是東岸商場爭議。吳驊珈質疑謝國樑為什麼要在2月1日凌晨，讓大批警力協助民事爭議破門點交，陷市府交通處跟市警局於不義，為什麼市政府不依合約規定、法律程序處理爭議？

吳驊珈說，合約裡面有提到爭議處理流程，就是先進行協調、送委員會裁決、進入法院訴訟。一般民事糾紛也都要盡量經過這樣子的流程，最後才是申請強制點交。為什麼市府不這樣子去做，而是用大批警力強制點交，而且不是在白天，是在半夜偷偷摸摸的來？又為什麼不用正常的開鎖方式，要鋸開那個門呢？

吳驊珈說要給謝國樑1個良心建議，不管謝在急什麼，2月1日凌晨讓大批警力協助破門點交行為是錯誤的，希望謝可以記取教訓。她說，有準備1把砂輪機送謝國樑，藉以提醒他，台灣是民主法治國家，應該要照法制程序來做事情，而不是濫用警察威權、暴力行為來逼迫人民就範。政府應該要照顧人民，協助人民，希望謝好好反省，回答問題，不要再閃避。