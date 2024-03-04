台東淨海聯盟通力合作 去年共清出1萬公斤海洋廢棄物

台東海岸線長達169公里，縣府2007年起號召漁民、沿海居民及潛水員成立「淨海聯盟」，漁民出海捕魚會主動帶回作業廢棄物，潛水時也會帶回海底垃圾。環保局統計，去年淨海聯盟成員共清理超過1萬公斤海洋廢棄物，感謝所有成員對台東海洋的貢獻與辛勞。

縣長饒慶鈴說，台東擁有最美海岸線及豐富海洋資源，在淨零與永續的推動上，海洋資源保護是重要的施政方向，未來持續邁向SDG11「永續城鄉」及SDG14「保育海洋生態」目標而努力，用環保與世界這個大家庭做最好的朋友。

台東縣淨海聯盟成員包括「環保艦隊」、「海洋巡守隊」及「潛海戰將」三大組織。「環保艦隊」是一群合法申請漁業許可證或執照的漁民組成，漁民出海作業時會將海漂及船上產生的垃圾帶回陸地，共清理8364公斤垃圾。

「海洋巡守隊」是臨海鄉鎮的居民或志工組成，平時會在港口、沙灘或海岸淨灘，共清出604公斤垃圾。「潛海戰將」則由一群認同環保理念的潛水員組成，負責執行海底淨海作業，共清出1121公斤廢棄物。