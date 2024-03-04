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宜蘭綠黨團拉布條抗議「議長鴨霸」 藍營：不尊重議會
宜蘭縣議會今開第7次臨時會，民進黨議會黨團在報告台前拉起白布條，上書「鴨霸議長、失格無能」，抗議去年底議長張勝德採包裹式表決通過總預算案；國民黨團批評綠營不尊重縣長、議長與議會，張勝德則表示，尊重議員表達意見權利。
縣議會去年12月29日第6次臨時會審議113年度總預算案，共286億元，由於是去年會期最後一天，議會考慮將223個案子統一表決，投票後超過半數同意，壓線審完總預算案。民進黨團不滿，認為存在爭議，應該逐條審核，退席抗議；國民黨團則認為都有投票，符合民主程序。
縣議會今天開今年第一次會，上午10時開幕，剛唱完國歌，民進黨團就帶著布條齊聚報告台前，排排站好抗議，高喊「殺人議長」等口號；國民黨議員不滿，林岳賢、陳鴻禧、楊弘旻等人回擊「作秀」，稱綠營不尊重縣長林姿妙、議長和議會，建議先休息。
民進黨議會黨團總召陳文昌表示，去年底張勝德在黨團協商時請民進黨退一步，將提案數從56項下修，綠營也依照約定只提出17項預算刪減案，豈知張仍在大會時主動提出包裹式表決，不顧政黨協商結論，也無視議事中立原則，創宜蘭縣議會首例，是沒有誠信的失格無能議長。
張勝德回應，「尊重議員表達意見的權利」。國民黨團書記長林義剛說，議會是合議制，經過漫長的審議與小組、聯席會議等等，民進黨一味杯葛，用無謂發言來阻擋總預算案，拖到最後一天年度執行期限，議會也是相當無奈，在議長堅持下表決通過；若不通過113年度總預算案，縣府施政會受到巨大衝擊，損及全體縣民利益。
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