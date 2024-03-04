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慈雲山塔位難求 將增設納骨牆

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮吉安鄉慈雲山塔位一位難求，鄉公所將增設4590個戶外納骨牆塔位。圖／吉安鄉公所提供
花蓮吉安鄉慈雲山塔位一位難求，鄉公所將增設4590個戶外納骨牆塔位。圖／吉安鄉公所提供

慈雲山設置花蓮縣北區唯一的火化場，每年火化遺體約2600具，逾萬個納骨塔位供不應求。鄉公所預計興建戶外納骨牆增設4590個塔位，解決塔位一位難求，計畫今年獲中央經費7000多萬元挹注，最慢明年完成工程發包，盼在2027年前完工。

慈雲山火化場納骨塔於1984年啟用，先前設的7000多個塔位已滿，鄉公所分別在2014年、2022年及今年增設超過4500個塔位，近年大多民眾選擇火化，撿骨入塔數量變多，塔位一位難求。

吉安鄉長游淑貞說，納骨塔位每年平均用掉900多個，今年2月推出1008個塔位也只剩73個，依照歷年使用速度，應該很快就會用完。

鄉公所為解決慈雲山納骨塔位供不應求，規畫增設戶外納骨牆4590個塔位，4年前開始執行水土保持計畫，並於隔年向縣府爭取8400萬元經費挹注及自籌1000萬元，啟動納骨牆興建計畫。

游淑貞指出，計畫建設費用經縣府向中央爭取，將補助9成、約7560萬元，目前正在細部設計階段，完成後將上網招標。因水土保持計畫有3年限制，今年一定要完成招標程序，最慢明年發包，盼2027年前完工。

未來塔位收費標準，游淑貞說，私人納骨塔位一個平均約5萬元，慈雲山則是鄉民2萬元，其他鄉鎮居民費用會增加一些；納骨牆部分，考量因位在戶外風吹日曬雨淋，需經常維護，塔位約3萬元左右，未來仍將視情況調整。

另外，游淑貞感謝縣府自2020年起，陸續爭取中央經費及補助1億400萬元，協助慈雲山火化場更新火化爐具及空氣汙染防制設備，滿足地方與環保需求。

空氣汙染 納骨塔

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