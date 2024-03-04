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長者搭小黃 宜蘭澄清無補助

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

近來網路瘋傳一則訊息，指全台包括宜蘭在內65歲以上長者搭乘計程車可補助7成，因與宜蘭的現況有出入，縣政府急忙澄清，並表示目前各縣市的敬老卡或愛心卡提供長者不同交通補助，其中宜蘭縣與鄰近基隆、雲林及台南等都是補助免費搭乘市區公車，次數無上限，宜蘭目前並無搭乘計程車的補助政策。

宜蘭縣府最近接獲許多民眾詢問電話，是否有長者搭乘計程車補助？經查，網路瘋傳訊息是花蓮縣政府3月起優惠補助，目前全台除部分大都會區縣市與花東共9個縣市，持敬老卡搭乘台灣大車隊計程車有不同補助，其餘縣市都還沒有。

宜蘭縣政府表示，因搭計程車補助經費龐大，新竹縣市每年要花5、6億元；花蓮經費逾10億元；台東超過15億元，花東兩縣是因有花東基金可支應，宜蘭並沒有。

宜蘭縣社會處統計，去年底宜蘭65歲以上人口數8萬6000多人，長者比率19.23%，高齡長者排名為全國第9高，人數持續增加；宜蘭縣交通處今年編列市區公車虧損補貼達7036萬元，另也編列通勤月票差額補貼經費1億多元，嘉惠不少乘車族，也造成龐大財政支出。目前宜蘭縣乘車補助是搭乘市區公車免費，沒有點數上限。

公車 宜蘭 計程車

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