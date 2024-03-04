基隆東岸商場交鋒 議會臨會藍綠備戰

基隆市議會臨時會今開議，市政討論第一案是東岸商場重新招商爭議，藍綠大戰一觸即發。綠營議員要求市府提供招標文件、說明點交過程及簽訂30年必要性等；藍營議員要求市府說明前市長林右昌任內，東岸商場OT案變更為ROT決策過程，及轉包NET經營商城是否違法等問題。

基隆市政府去年底辦理「東岸立體停車場增改修建營運移轉（ROT）案」招商，評選微風廣場取得20年經營權。原本經營地上1至4樓商場的主富服裝公司（NET）對招商程序和資產點移交作業有異議，興訟確認2至4樓建物所有權歸屬，基隆地院審理中。

臨時會開議在即，民進黨議員鄭文婷昨攤開合約文件，質疑謝市府與微風的契約僅約定計算方式，對未來可能調降減少市府收入沒有任何約定，根本無法保底。對此，市府發言人余治明回應，鄭議員經常發表不實言論，希望回歸議會討論。

民進黨市議員張顥瀚昨也質疑市府對「媒體通路回饋金」說法一變再變。市府交通處長王圳宏說，微風集團將提供基市府免費公益廣告時段，在台北信義計畫區多媒體戶外廣告螢幕播放至少7年，依市場行情換算1年回饋金額至少1920萬。