微風媒體通路回饋金算法 綠議員諷Magic、基市府有話說

基隆市議會臨時會明天開議，市政討論第一案是東岸商場重新招商爭議。民進黨市議員張顥瀚今質疑市府對「媒體通路回饋金」說法一變再變。基市府交通處長王圳宏回應，微風集團將提供基市府免費公益廣告時段，在台北信義計畫區多媒體戶外廣告螢幕播放至少7年，依市場行情換算1年回饋金額至少1920萬。

第20屆市議會第7、8次臨時會4日開議，15日閉會。4日至6日市政討論第1案就是東岸商場爭議。張顥瀚說，東岸停車場促參案，市府說得標的微風集團每年將負擔4855萬元租金、1920萬元媒體通路回饋金，但投資契約裡面完全沒有「1920」萬元這個數字。

張顥瀚表示，他只有在微風投資執行計畫書最後1頁「創新、公益及政策配合事項辦理執行計畫」，看到微風將提供信義計畫區戶外媒體廣告，每小時播放120秒市政廣告影片，為期至少7年。市府依市場行情每月160萬元計算，7年1億3440萬元，除以7年，1920萬元這個數字就冒出來了，「真是Magic啊」、「謝國樑市長，你究竟什麼時候可以說清楚呢？」

王圳宏表示，微風集團將提供基市府免費公益廣告時段，並輔導相關公益性廣告影片及行銷文案製作，在全台最精華的台北市信義計畫區目前最大面的多媒體戶外廣告螢幕，以每小時120秒的時數，播放行銷基隆與政策宣導公益廣告影片，為期至少7年。

王圳宏說，市府可運用這個版面行銷基隆，並針對基隆海洋教育、保育及活動相關事項進行宣導與推廣，為基隆創造更大的商機。若以這個版面與時數的廣告預算計算，目前採購市場行情每月160萬元，計算出1年的媒體通路回饋金額至少為1920萬元。