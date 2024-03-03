基隆東岸商場交鋒 藍綠議員分攻前、後任市長招商過程

基隆市議會臨時會明天開議，市政討論第一案是東岸商場重新招商爭議。綠營議員要求市府提供招標文件、說明點交過程及簽訂30年必要性等爭議。藍營議員則要求市府說明前市長林右昌（現任內政部長）任內，東岸商場OT案變更為ROT決策過程，以及轉包NET經營商權是否違法等問題。

第20屆市議會第7、8次臨時會4日開議，15日閉會。市議會程序委員會2月26日確認議程，3月4日至6日為市政討論，共8案。7日考察基隆城際轉運站，8日考察海科館、基隆要塞司令部，11至13日第1讀會、一般議案聯席審查，14至15日第2、3讀會和臨時動議。

基隆市政府去年底辦理「東岸立體停車場增改修建營運移轉（ROT）案」招商，評選微風廣場取得20年經營權。原本經營地上1至4樓商場的主富服裝公司（NET）對招商程序和資產點移交作業有異議，興訟確認2至4樓建物所有權歸屬，由基隆地院審理中。

市議會臨時會市政討論第1案就是東岸商場爭議，議會要求市府提供招商公開招標相關文件、說明點交過程依循法規、簽訂30年（20+10）契約必要性，以及後續預計推動促參案尚有幾案？是否仍採簽約20年，後續擴充10年方式。

議會也要求市府說明前市長林右昌（現任內政部長）任內，東岸商場原為OT案契約，同意變更為ROT的決策過程，以及當時的營運廠商大日開發公司，將商場地上權全數轉包給NET經營是否違法？商場每年總營運收入，是否有繳交營業權利金給市府？

臨時會開議在即，民進黨議員鄭文婷和今天質疑微風得標案的不合理處，因為前市府與大日訂定契約，土地租金約定每年1631萬8000元，5年後申報地價調整，續約時土地租金調降至979萬800元，但市府把定額權利金拉高，因此市府保底收入維持5050萬元。

鄭文婷表示，謝市府與微風的契約僅約定計算方式，對於未來可能調降減少市府收入部分沒有任何約定，所以保底的2655萬元可能也不保底，因為未來當期申報地價調降的話，租金收入就會減少。