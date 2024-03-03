快訊

3月11日土地公生日！命理師曝「龍抬頭」開運法 理髮店生意旺

日本又傳雪崩！北海道利尻山爆雪崩 多人慘遭活埋 傷亡待釐清

基隆警遭撞殉職 花蓮吉安分局用3輛機車擋大門 網：只能擋阿嬤電動車

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮慈雲山塔位難求 鄉公所獲中央挹注將增4590塔位

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮吉安鄉慈雲山塔位一位難求，鄉公所預計興建戶外納骨牆，增設4590個塔位，計畫今年獲中央經費7560萬元挹注。圖／吉安鄉公所提供
花蓮吉安鄉慈雲山塔位一位難求，鄉公所預計興建戶外納骨牆，增設4590個塔位，計畫今年獲中央經費7560萬元挹注。圖／吉安鄉公所提供

花蓮縣吉安鄉慈雲山火化場為縣內北區唯一的火化場，承擔縣內5鄉鎮市火化任務，每年火化大體數約2600具，逾萬個納骨塔位供不應求。鄉公所預計興建戶外納骨牆，增設4590個塔位，解決塔位一位難求問題，計畫今年獲中央經費7000多萬元挹注，最慢明年完成工程發包，盼能在2027年前完工。

慈雲山火化場納骨塔於1984年啟用，先前設置7000多個塔位已滿，鄉公所分別在2014年、2022年及今年增設超過4500個塔位，而近年大多民眾選擇火化，撿骨入塔數量變多，塔位總是一位難求。

吉安鄉長游淑貞表示，納骨塔位每年平均用掉900多個，今年2月推出1008個塔位只已剩下73個，依照歷年使用速度，應該很快就會用完。

鄉公所為解決慈雲山納骨塔位供不應求問題，規畫增設戶外納骨牆4590個塔位，4年前開始執行水土保持計畫，並於隔年向縣府爭取8400萬元經費挹注及自籌1000萬元，啟動納骨牆興建計畫。

游淑貞指出，計畫建設經費經縣府向中央爭取，將補助9成、約7560萬元，目前處於細部設計階段，完成後上網招標。因水土保持計畫有3年限制，今年一定要完成招標程序，最慢明年發包工程，希望在2027年前完工。

至於未來塔位收費標準，游淑貞說，私人納骨塔位一個平均約5萬元，慈雲山則是鄉民2萬元，其他鄉鎮居民費用則會增加一些；在納骨牆部分，考量因位在戶外風吹日曬雨淋，需經常維護，因此塔位約要3萬元左右，未來仍將視情況調整。

另外，游淑貞感謝縣府自2020年起，陸續爭取中央經費及補助1億400萬元，協助慈雲山火化場更新火化爐具及空氣汙染防制設備，滿足地方與環保需求。

花蓮吉安鄉慈雲山是地方重要的殯葬園區，塔位一位難求，鄉公所將增設4590個戶外納骨牆塔位。圖／吉安鄉公所提供
花蓮吉安鄉慈雲山是地方重要的殯葬園區，塔位一位難求，鄉公所將增設4590個戶外納骨牆塔位。圖／吉安鄉公所提供

吉安 空氣汙染 納骨塔

延伸閱讀

基隆警遭撞殉職 花蓮吉安分局用3輛機車擋大門 網：只能擋阿嬤電動車

疏於監督國有地被占用 花蓮地政處長遭休職1年半

花蓮超強韓風新景點「張家韓園」！ 免費穿韓服打卡廣福宮、親子餵食迷你動物園 還有高CP值韓式9宮格火鍋

再拓飄香新店點！ 花蓮知名「玉里橋頭臭豆腐」 第5分店插旗基隆孝三路

相關新聞

花蓮慈雲山塔位難求 鄉公所獲中央挹注將增4590塔位

花蓮縣吉安鄉慈雲山火化場為縣內北區唯一的火化場，承擔縣內5鄉鎮市火化任務，每年火化大體數約2600具，逾萬個納骨塔位供不...

台東市康樂里長補選出爐 老里長孫子張均晨順利當選

台東市康樂里前里長張清標今年元月去世，台東縣選委會依規定3個月內補選，共有張清標孫子張均晨及張峻榮兩人參選，昨日辦理補選...

全國兒童海洋繪畫展 童心看海世界

國家海洋研究院連4年辦全國兒童海洋繪畫比賽，以海洋為主題描繪親身體驗。海科館昨展出歷年得獎作品共77幅，涵蓋海洋生態、遊...

台灣之光！偏鄉手作家具從72國脫穎而出 獲國際設計大獎

由退休國中教師王嘉納帶領一群偏鄉青年創辦的手作家具品牌「木想傢」，透過獨特工法，賦予玉里在地蛇紋石如皮革起伏與霧面的質感...

宜蘭中小學千台投影設備待汰換 縣府：5月前送審預算

宜蘭縣多名教師反映，教室內單槍投影機超過使用年限，器械老舊，教學效果不佳甚至影響學生視力，宜縣教師工會調查，縣內國中小有...

花蓮迎17場職棒賽事 縣府爭取上億元盼升級球場設施

花蓮今年將迎來17場中華職棒賽事，是歷來最多，不過，縣立棒球場啟用23年，部分設施老舊，縣府盤點改善內容，向中央提報更新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。