花蓮慈雲山塔位難求 鄉公所獲中央挹注將增4590塔位

花蓮縣吉安鄉慈雲山火化場為縣內北區唯一的火化場，承擔縣內5鄉鎮市火化任務，每年火化大體數約2600具，逾萬個納骨塔位供不應求。鄉公所預計興建戶外納骨牆，增設4590個塔位，解決塔位一位難求問題，計畫今年獲中央經費7000多萬元挹注，最慢明年完成工程發包，盼能在2027年前完工。

慈雲山火化場納骨塔於1984年啟用，先前設置7000多個塔位已滿，鄉公所分別在2014年、2022年及今年增設超過4500個塔位，而近年大多民眾選擇火化，撿骨入塔數量變多，塔位總是一位難求。

吉安鄉長游淑貞表示，納骨塔位每年平均用掉900多個，今年2月推出1008個塔位只已剩下73個，依照歷年使用速度，應該很快就會用完。

鄉公所為解決慈雲山納骨塔位供不應求問題，規畫增設戶外納骨牆4590個塔位，4年前開始執行水土保持計畫，並於隔年向縣府爭取8400萬元經費挹注及自籌1000萬元，啟動納骨牆興建計畫。

游淑貞指出，計畫建設經費經縣府向中央爭取，將補助9成、約7560萬元，目前處於細部設計階段，完成後上網招標。因水土保持計畫有3年限制，今年一定要完成招標程序，最慢明年發包工程，希望在2027年前完工。

至於未來塔位收費標準，游淑貞說，私人納骨塔位一個平均約5萬元，慈雲山則是鄉民2萬元，其他鄉鎮居民費用則會增加一些；在納骨牆部分，考量因位在戶外風吹日曬雨淋，需經常維護，因此塔位約要3萬元左右，未來仍將視情況調整。