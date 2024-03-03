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全國兒童海洋繪畫展 童心看海世界
國家海洋研究院連4年辦全國兒童海洋繪畫比賽，以海洋為主題描繪親身體驗。海科館昨展出歷年得獎作品共77幅，涵蓋海洋生態、遊憩、船舶運輸及海洋文化等議題。繪畫展即日起至4月14日在第二特展區免費參觀。
全國兒童海洋繪畫比賽回顧展昨開幕，八斗國小竹搖琴隊熱鬧的樂曲聲中揭開序幕，邀請多位作品展出的小作者出席，大家共同創作彩繪美麗的海洋世界，現場充滿歡樂氣氛與童趣。
行政院副院長鄭文燦說，2017年陸續公布海洋教育政策白皮書及海洋政策白皮書，他在桃園市長任內，成立全國第一個海岸保護處，並成立4個海岸保護區，期許海委會發展海洋研究及促進海洋產業發展，使台灣成為海洋素養典範國家。
海委會主委管碧玲指出，國家海洋研究院除了研究外，也肩負對海洋教育重任。此外也與海科館共同引進美國柏克萊加州大學勞倫斯科學館研發的「海洋科學序列」，希望國小就開始從教材扎根海洋素養。
管碧玲說，國海院還建立海洋研究資料的公開資料庫（NODASS） ，青年學子可使用資料庫，去找尋海洋問題的解方。
海科館陳素芬館長指出，透過作品可感受兒童視眼下的海洋，內容豐富充滿童趣，繪畫展即日起至4月14日，民眾可免費來參觀。
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