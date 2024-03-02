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防車輛衝撞派出所 花蓮縣警局研議增設護欄

中央社／ 花蓮縣2日電

基隆市警察局八堵分駐所警員蘇昱鴻在派出所值勤時遭衝入的貨車撞死殉職。為強化安全，花蓮縣警局盤點各所狀況，初步先以巡邏車停放作緩衝或增設護欄，未來將研議改善措施。

花蓮縣警局今天指出，遵照警政署指示，針對縣警局保安隊、交通隊、5分局及67個分駐、派出所、1個檢查所等單位進行駐地安全狀況盤點。

花蓮縣警局指出，經了解各分駐、派出所駐地外圍環境，區分為有無圍牆、大門入口為高階梯圓環式、中台階、低台階等形式，狀況各有不同。

為減緩車輛直行衝撞，花蓮縣警局要求各所，現階段先將巡邏車停放在所前做緩衝，已有部分局自行加裝護欄。

花蓮縣警局指出，未來將研議增設鐵護欄或紐澤西護欄提升防護性，後續將邀交通、建築方面專家，針對高風險派出所提供改善建議，提升駐地員警執勤的安全性。

基隆 花蓮 風險

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