快訊

小S公公許慶祥最後身影曝光 女兒憶父行醫行善「此生無憾」

Live／兄弟對戰巨人軍打線出爐！ 現場直播看這裡

進口中國蘇丹紅辣椒粉 新北進口商保欣負責人聲押獲准

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭中小學千台投影設備待汰換 縣府：5月前送審預算

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
宜蘭縣內多間國中小面臨投影設備老舊問題，教師工會希望縣府盡快協助全面汰換，縣府表示已在討論編列追加預算，今年一定換。示意圖／聯合報系資料照片
宜蘭縣內多間國中小面臨投影設備老舊問題，教師工會希望縣府盡快協助全面汰換，縣府表示已在討論編列追加預算，今年一定換。示意圖／聯合報系資料照片

宜蘭縣多名教師反映，教室內單槍投影機超過使用年限，器械老舊，教學效果不佳甚至影響學生視力，宜縣教師工會調查，縣內國中小有近千台投影機已逾年限4年以上，呼籲盡快改善。縣府表示，已在討編列追加預算，5月前就會送議會審議。

教師工會說，目前縣內的投影設備，一批是2015年採購，使用年限5年，後來雖又購置一批，但2015的投影設備仍有近千台未被汰換，如今已使用9年，遠遠超過使用期限，流明度、解析度與對比度都出現問題。

多名國中小的總務主任或資訊組長經常在群組討論，也提到投影機維修不易，燈泡故障維修費用可能高達7、8000元，其他零件甚至可能因為設備型號老舊，找不到廠家更換，希望縣府能盡快協助汰換老舊設備。

教師工會去年5月、9月兩度向縣府陳情，將投影設備汰換列為重大政策，縣府卻未編進今年度預算。教師工會表示，宜蘭縣可能有財力狀況，無法將資訊設備全面更換為最前沿的觸控式螢幕等，但至少應該顧好投影設備；連財力不如宜蘭的苗栗、雲林、澎湖等縣都已啟動更新工作，宜蘭縣府不該漠視教學現場。

縣府教育處回應，去年接到反映，當時沒有預算空間，目前府內已在討論。據估計，一次性將全縣的老舊投影設備汰換，可能須花費約5000萬元，府內尚在討論採一次性編列還是逐年編列，近期會得出結論，預計5月前送縣議會審議，今年一定會開始更換設備。

宜蘭 教師 澎湖

延伸閱讀

補選成無黨籍大戰！黃雯如參選宜蘭員山縣議員 4無黨籍參選人到齊

宜蘭通勤月票2300方案拚8月上路 預計採2張票退款形式

宜蘭這幾款咖哩粉被摻入蘇丹紅辣椒粉 檢查別吃快退貨

低溫特報 粉專：扎扎實實的強烈冷氣團 正在進攻台灣

相關新聞

宜蘭中小學千台投影設備待汰換 縣府：5月前送審預算

宜蘭縣多名教師反映，教室內單槍投影機超過使用年限，器械老舊，教學效果不佳甚至影響學生視力，宜縣教師工會調查，縣內國中小有...

花蓮迎17場職棒賽事 縣府爭取上億元盼升級球場設施

花蓮今年將迎來17場中華職棒賽事，是歷來最多，不過，縣立棒球場啟用23年，部分設施老舊，縣府盤點改善內容，向中央提報更新...

「台東故事館」藝文風潮17年再吹熄燈號 民眾錯愕

繼去年底台灣好基金會創立營運的「鐵花村」音樂聚落撤出後，上月底由左岸生活設計公司經營管理的「台東故事館」，也解約不再經營...

宜蘭2300通勤月票 拚8月上路

TPASS北宜通勤月票去年8月上路，宜蘭國道客運、都內通勤兩方案每月超過4000人使用，許多通勤族期盼的北宜吃到飽230...

台東武陵路段 指標倒過來

台東新台9公路連接舊台9公路通往武陵路口處，有駕駛發現公路指標牌180度翻轉，南下看不到指標，北上看到是倒字，行經用路人...

台東、高雄行人空間糟 惹民怨

行人空間不友善惹民怨。台東火車站前人行道環繞總面積達2.5公頃，曾向中央爭取3億整建，但現在形同荒廢，不僅違停阻道，也布...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。