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全國兒童海洋繪畫得獎作品海洋風 鄭文燦、管碧玲致意

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
全國兒童海洋繪畫歷年得獎作品展，鄭文燦、管碧玲致意。記者游明煌／攝影
全國兒童海洋繪畫歷年得獎作品展，鄭文燦、管碧玲致意。記者游明煌／攝影

國家海洋研究院為培養兒童的海洋素養，連續4年辦全國兒童海洋繪畫比賽，以海洋為主題描繪親身體驗，海科館今天展出歷年得獎作品共77幅，涵蓋海洋生態、遊憩、船舶運輸及海洋文化等議題。行政院副院長鄭文燦、海委會主委管碧玲到場致意。

全國兒童海洋繪畫比賽回顧展今天開幕，八斗國小竹搖琴隊熱鬧的樂曲聲中揭開序幕，邀請多位作品展出的小作者出席，並與貴賓們現場共同創作彩繪美麗的海洋世界，現場充滿歡樂氣氛與童趣。

鄭文燦致詞說，政府2017年陸續公布海洋教育政策白皮書及海洋政策白皮書，他在桃園市長任內，成立全國第一個海岸保護處，並成立4個海岸保護區，並期許海委會發展海洋研究以及促進海洋產業發展，使台灣成為海洋素養典範國家。

管碧玲指出，國家海洋研究院除了研究之外，也肩負對海洋教育重任，所以舉辦繪畫比賽。此外，也與海科館共同引進美國柏克萊加州大學勞倫斯科學館研發的「海洋科學序列」，希望從國小就開始從教材扎根海洋素養。國海院還建立了海洋研究資料的公開資料庫（NODASS） ，青年學子可以使用資料庫中去找尋海洋問題的解方。

海科館陳素芬館長指出，經由作品可感受兒童視眼下的海洋，內容豐富充滿童趣，繪畫展即日起至4月14日，於國立海洋科技博物館第二特展區免費參觀。

全國兒童海洋繪畫歷年得獎作品展，鄭文燦、管碧玲致意。記者游明煌／攝影
全國兒童海洋繪畫歷年得獎作品展，鄭文燦、管碧玲致意。記者游明煌／攝影
全國兒童海洋繪畫歷年得獎作品展，鄭文燦、管碧玲致意。記者游明煌／攝影
全國兒童海洋繪畫歷年得獎作品展，鄭文燦、管碧玲致意。記者游明煌／攝影

海科館 管碧玲 鄭文燦

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